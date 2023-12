IMAGO / AgenciaLOF/ Jorge Ropero Na zdjęciu: Atletico - Barcelona

W niedzielę czeka nas niesamowicie interesujący pojedynek – Barcelona podejmie Atletico Madryt

Przed hitowym meczem wywiadu dla portalu SPORT udzielił Xavi Hernandez, trener Blaugrany

Szkoleniowiec Barcy zdradził, że swego czasu próbował sprowadzić do drużyny Alvaro Moratę

Barcelona – Atletico. Morata mógł trafić do stolicy Katalonii

Barcelona podejmie Atletico w najciekawiej zapowiadającym się starciu 15. serii gier La Liga. Spotkanie na Estadi Olímpic Lluís Companys to pojedynek trzeciej z czwartą ekipą ligowej tabeli. Obie drużyn mają na koncie tyle samo punktów, ale madrytczycy wyprzedzają Dumę Katalonii, ponieważ w dorobku mają o jeden mecz rozegrany mniej.

Przed zbliżającą się potyczką Xavi, trener gospodarzy, udzielił wywiadu portalowi SPORT. W przedmeczowej rozmowie szkoleniowiec Blaugrany zdradził, że bliski wzmocnienia szeregów jego zespołu był Alvaro Morata, a więc gwiazdor Rojiblancos:

– To prawda, że chciałem go podpisać. Była taka możliwość. Rozmawiałem z nim i chciałem go w drużynie, ale to nieestety nie mogło się wydarzyć. To napastnik, którego naprawdę lubię.

– Morata jest świetnym napastnikiem. Jest piłkarzem, który dużo pracuje dla drużyny. Bardzo dobrze wchodzi w wolne przestrzenie i bardzo pomaga swoim kolegom. Naprawdę bardzo go lubię. Z nim i Griezmannem Atlético ma światowej klasy linię ataku – powiedział Xavi.