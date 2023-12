Xavi chce być trenerem elitarnym. Wierzy w świetny sezon FC Barcelony

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona przeżywa sportowy kryzys

Duma Katalonii powiększyła stratę do czołówki La Liga

Xavi zachowuje spokój w tej sytuacji

FC Barcelona w kryzysie, ale Xavi mówi, że wie co robi

FC Barcelona utknęła w małym kryzysie sportowym, o którym dużo się mówi w Hiszpanii. Piłkarze Dumy Katalonii tracą już teraz 9 punktów do lidera La Liga, czyli Girony, a także 7 punktów do Realu Madryt. Kibice Blaugrany coraz bardziej denerwują się na Xaviego, ale sam trener mówi, że jest spokojny.

– Wierzę w to, co robię. Jestem uparty i pozytywny. Myślę, że możemy mieć świetny sezon. Bycie trenerem Barcelony jest czasami nieprzyjemne, ale jeśli chcesz być trenerem elitarnym, musisz znosić krytykę. Wierzę w to, co robimy. Jestem spokojny, mam pewność siebie – powiedział trener FC Barcelony.

W środę (20 grudnia) FC Barcelona zagra u siebie z Almerią w 18. kolejce La Liga.

