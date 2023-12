Imago / Luciano Lima Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti nie chce naciskać na piłkarzy, którym wygasa kontrakt

Toni Kroos, Luka Modrić oraz Nacho muszą podjąć decyzję w sprawie przyszłości

Real Madryt zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Legendy Realu Madryt mają decyzję w swoich rękach

Carlo Ancelotti podczas rozmowy z dziennikarzami został zapytany o wygasające kontrakty kluczowych piłkarzy. Przy okazji poruszony został po raz kolejny temat przyszłości Włoch na stadionie Santiago Bernabeu. Włoch nie ukrywał, że legendy Realu Madryt mają wolną rękę, aby zdecydować o dalszych losach swojej kariery. Jego zdaniem zasłużeni piłkarze zasługują na taką możliwość.

O zakończeniu kariery w Realu:

– Ja nie jestem legendą, jestem tylko trenerem Realu Madryt. Moim zdaniem legendami są piłkarze, którzy mieli tu wspaniałe kariery. Według mnie to oni powinni kończyć tutaj kariery – powiedział.

– Legendy tego klubu zdecydują, czego chcą. Modrić, Kroos i Nacho zdecydują o swojej przyszłości, kiedy będą na to gotowi. Klub darzy tych zawodników wielkim szacunkiem. Zapracowali sobie na prawo do decydowania o swojej przyszłości – dodał Ancelotti.

Real pod wodzą włoskiego trenera zagwarantował sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W lidze hiszpańskiej zajmują 2. miejsce z dorobkiem 39 punktów. Do pierwszego miejsca tracą tylko 2 oczka. Do końca roku zagrają jeszcze 4 mecze. Dzisiaj zmierzą się z Unionem Berlin, a następnie na krajowym podwórku czekają ich spotkania z Villarrealem, Alaves oraz Mallorcą.