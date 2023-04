Do kadry FC Barcelony powrócili już Pedri i Frenkie de Jong, dlatego Xavi mimo ryzyka postanowił wystawić Holendra w wyjściowym składzie na ważne starcie ligowe z Atletico Madryt.

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W hicie La Liga o godzinie 16:15 FC Barcelona podejmie Atletico Madryt

Poznaliśmy już oficjalne składy obu drużyn

Spotkanie na ławce rozpoczął Pedri

Xavi nie ryzykował zdrowia zawodnika, Pedri zacznie na łwwce

FC Barcelona czeka na zwycięstwo od trzech kolejnych meczów. Po dotkliwej porażce z Realem Madryt w półfinale pucharu Króla, podopieczni Xaviego nie byli w stanie wygrać starć z Gironą i Getafe. Co gorsze, Duma Katalonii ani razu w tych spotkaniach nie trafiła do siatki rywala. O to może być niezwykle trudno również w niedzielnym starciu z Atletico Madryt.

Xavi i Diego Simeone podali już oficjalne wyjściowe jedenastki swoich drużyn. Po stronie Rojiblancos jest kilka braków spowodowanych kontuzjami i zawieszeniami. Kolejny raz w ataku wystąpią obok siebie Angel Correa i Antoine Griezmann. Nie chciał ryzykować natomiast trener Blaugrany.

Xavi wystawił do gry wracającego po kontuzji Frenkiego de Jonga. Pedri natomiast zacznie na ławce rezerwowych. Hiszpan przez wiele miesięcy leczył uraz, dlatego jego obecność w podstawowym składzie mimo wszystko byłaby niespodzianką. Miejsce w ataku obok Roberta Lewandowskiego zachował tymczasem Raphinha.

FC Barcelona – Atletico Madryt: oficjalne składy

FC Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Marcos Alonso, Balde – De Jong, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres

Atletico Madryt: Oblak – Molina, Gimenez, Savic, Hermoso – Carraasco, De Paul, Witsel, Lemar – Griezmann, Correa

