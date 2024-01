FC Barcelona pokonała w czwartkowy wieczór Las Palmas 2-1. Zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry, kiedy to Ilkay Gundogan wykorzystał karnego. Kapitan Las Palmas miał po meczu ogromne pretensje do sędziego.

fot. Imago/Riccardo Larreina Na zdjęciu: Kirian Rodriguez

FC Barcelona pokonała Las Palmas 2-1 po trafionym karnym w doliczonym czasie gry

Bohaterem Dumy Katalonii został Ilkay Gundogan, który najpierw dał się sfaulować, a potem wykorzystał jedenastkę

Kapitan Las Palmas Kirian Rodriguez miał olbrzymie pretensje do arbitra, który nie wytłumaczył swojej decyzji

Barcelona wygrywa po kontrowersji sędziowskiej

FC Barcelona rzutem na taśmę wygrała wyjazdowe spotkanie z Las Palmas. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny, który na zwycięską bramkę zamienił Ilkay Gundogan. Były piłkarz Manchesteru City w kluczowej akcji wyskakiwał do odbitej przez bramkarza piłki, lecz został popchnięty przez obrońcę rywali, którego arbiter postanowił wyrzucić z murawy. Piłkarze Las Palmas mieli ogromne pretensje i wyraźnie nie rozumieli, dlaczego w tej sytuacji podyktowana została jedenastka dla Blaugrany.

Po zakończonym meczu dosadnego komentarza udzielił kapitan gospodarzy Kirian Rodriguez. Był on wyraźnie sfrustrowany sposobem, w jaki arbiter poprowadził całe zawody.

– Nie powiem tego, co myślę i co przekazał nam sędzia. Mam nadzieję, że zaczną pojawiać się wszystkie nagrania audio, ponieważ nie jest to normalne. Muszę tę akcję zobaczyć. Powinny być jakieś wyjaśnienia, żebyśmy też mogli się nauczyć. W pierwszej połowie sędzia totalnie mnie olał. Problem jest taki, żeby sędziowie pojawiali się w meczu jak najmniej, nie byli większymi bohaterami od piłkarzy – grzmiał po przegranej z Barceloną.

