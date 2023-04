PressFocus Na zdjęciu: Taty Castellanos

Real grał, a Girona strzelała

Niesamowite osiągnięcie Castellanosa

Królewscy zostali rozbici w meczu 31. kolejki La Liga

Castellanos przeszedł do historii

Mecz rozpoczął się od ataków Realu Madryt, który już w pierwszej minucie po akcji Modricia mógł objąć prowadzenie. Królewscy przejęli pełną kontrolę, ale to Girona rozpoczęła strzelanie w tym pojedynku. W 12. minucie na listę strzelców wpisał się Castellanos.

TATY CASTELLANOS OTWIERA WYNIK SPOTKANIA! ⚽️



Girona FC prowadzi w starciu z Realem Madryt! 🔥 Czy Królewscy zdołają odpowiedzieć? 🤔 Zapraszamy do Eleven Sports 1! 😍 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/N3qXeoSoGd — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 25, 2023

Real szybko próbował odrobić straty i ruszył do jeszcze bardziej zdecydowanych ataków. Tymczasem fatalny błąd popełnił Militao i Castellanos zdobył kolejnego gola dla gospodarzy.

😬 CO BŁĄD ÉDERA MILITÃO! 😬



Taty Castellanos musiał wykorzystać tę sytuację! ⚽️ Girona FC prowadzi już 2:0 z Realem Madryt, a mecz trwa w Eleven Sports 1. 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/OWuE8mz1Ny — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 25, 2023

Królewscy nie zamierzali się jednak poddawać i w 34. minucie Vinicius Junior zdobył kontaktowego gola dając nadzieję Realowi na korzystny wynik w tym spotkaniu. Do przerwy rezultat nie uległ już zmianie, tymczasem tuż na początku drugiej części gry znów Castellanos wpisał się na listę strzelców.

⚡️ PIORUNUJĄCY POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY! ⚡️



Taty Castellanos kompletuje hat-tricka 🎩 w starciu z Realem Madryt! ⚽️⚽️⚽️



Zapraszamy do Eleven Sports 1! 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/euLnzY9XzB — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 25, 2023

Jednak, jeśli ktoś myślał, że to koniec strzelania Castellanosa w tym pojedynku to grubo się pomylił. Napastnik Girony w 62. minucie po raz czwarty wpisał się na listę strzelców. Argentyńczyk tym samym powtórzył wyczyn Roberta Lewandowskiego, który w barwach Borussii Dortmund również wbił Realowi cztery gole. Miało to miejsce 24 kwietnia 2013 roku w Lidze Mistrzów.

😱 CZTERY GOLE PRZECIWKO REALOWI MADRYT! 😱



Przed Wami Valentín „Taty” Castellanos! ⚽️🫡 Co za mecz w wykonaniu piłkarza Girony FC! 😍 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/VpfZDxzr9Q — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 25, 2023

Girona w pełni kontrolowała końcówkę spotkania, ale Real udowodnił, że zawsze potrafi być groźny i w 85. minucie Lucas Vazquez zdobył drugą bramkę dla Królewskich zmniejszając nieco rozmiary porażki.