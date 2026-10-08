Dymy w Madrycie! Doszło do bójki pomiędzy piłkarzami Realu

Real Madryt rozczarował na początku sezonu. Dodatkowo atmosfera w klubie pozostaje napięta. Cadena SER sugeruje, że przed przerwą na kadrę pomiędzy dwoma zawodnikami doszło do bójki. Ich nazwiska nie zostały jednak ujawnione.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Mourinho nie panuje nad szatnią. Bójka między piłkarzami Realu

Real Madryt po siedmiu meczach w rozgrywkach La Liga ma na swoim koncie jedynie 15 punktów, czego efektem są dwie porażki w lidze. Na ten moment zajmują 4. miejsce w tabeli, a na dodatek tracą do FC Barcelony już 6 punktów. Co więcej, powstają pewne tarcia na linii Mourinho – Mbappe. Nie tak dawno szkoleniowiec zrugał gwiazdora za jego zachowanie w trakcie kontuzji. To tylko wierzchołek góry lodowej.

Szokujące informacje przedstawiła stacja Cadena SER. Poinformowali, że jeszcze przed przerwą na kadrę pomiędzy dwoma zawodnikami doszło do bójki. „Problem polega na tym, że atmosfera w szatni jest wciąż tak lodowata, jak pięć miesięcy temu” – przekazał Anton Meana. Nie ujawniono jednak, o kogo dokładnie chodzi. Hiszpanie sugerują, że przybycie Jose Mourinho nic nie zmieniło, jeśli chodzi o atmosferę w drużynie.

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Los Blancos nie mają już marginesu błędu w rozgrywkach ligowych. Muszą gonić Barcelonę, a to będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zaliczą serię zwycięstw. W sobotę (10 października) zmierzą się z Villarrealem. Według prognoz dziennika Marca od początku będzie mógł zagrać kontuzjowany ostatnio Mbappe.

Jeszcze w październiku Królewscy zmierzą się w bezpośrednim starciu z Barceloną. El Clasico odbędzie się pod koniec miesiąca. Do tego czasu Real zagra z Romą i Lipskiem w Lidze Mistrzów oraz Villarrealem i Sevillą w La Liga.