Barcelona imponuje, ale zaczynają się schody. Trudna droga do El Clasico

11:18, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona ma na swoim koncie komplet zwycięstw w ośmiu meczach. Najbliższy terminarz będzie dla zespołu Hansiego Flicka wręcz brutalny. Droga do El Clasico wymagać będzie pięciu spotkań w szesnaście dni. Trafią się wyjazdy do Stambułu, Sewilli i Paryża.

Piłkarze FC Barcelony
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Droga krzyżowa FC Barcelony do El Clasico

FC Barcelona imponuje formą na początku nowego sezonu. Hansi Flick i spółka mają na swoim koncie serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Do tej pory wygrali wszystkie możliwe spotkania. Co więcej, strzelili w nich aż 36 bramek, a stracili zaledwie 8 goli. Średnio zdobywają więc 4,5 goli na mecz. Imponujące. Przez ostatnie trzy tygodnie kibice mogli nieco odetchnąć, ale w najbliższy weekend Blaugrana wraca do walki o ligowe punkty.

W sobotę (10 października) mistrz Hiszpanii zagra pierwszy mecz po długiej przerwie. Ich rywalem będzie Getafe w ramach 8. kolejki La Liga. O ile nie powinni oni stanowić problemu dla Dumy Katalonii, tak w kolejnych starciach zacznie się wręcz droga krzyżowa prowadząca do El Clasico.

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Licząc od najbliższej soboty, Barcelona rozegra pięć meczów w szesnaście dni. Aż trzy spotkania – najtrudniejsze – odbędą się na wyjazdach. Podopieczni Hansiego Flicka odwiedzą Stambuł, Sewillę oraz Paryż, gdzie zmierzą się kolejno z Galatasaray, Realem Betis i Paris Saint-Germain. Brutalny kalendarz zakończą prestiżowym starciem w El Clasico z Realem Madryt, które odbędzie się w niedzielę (25 października).

Najbliższe pięć spotkań FC Barcelony:

  • 10.10.2026 – Getafe (dom)
  • 13.10.2026 – Galatasaray (wyjazd)
  • 17.10.2026 – Real Betis (wyjazd)
  • 20.10.2026 – Paris Saint-Germain (wyjazd)
  • 25.10.2026 – Real Madryt (dom)

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