Barcelona imponuje, ale zaczynają się schody. Trudna droga do El Clasico

Droga krzyżowa FC Barcelony do El Clasico
FC Barcelona imponuje formą na początku nowego sezonu. Hansi Flick i spółka mają na swoim koncie serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Do tej pory wygrali wszystkie możliwe spotkania. Co więcej, strzelili w nich aż 36 bramek, a stracili zaledwie 8 goli. Średnio zdobywają więc 4,5 goli na mecz. Imponujące. Przez ostatnie trzy tygodnie kibice mogli nieco odetchnąć, ale w najbliższy weekend Blaugrana wraca do walki o ligowe punkty.
W sobotę (10 października) mistrz Hiszpanii zagra pierwszy mecz po długiej przerwie. Ich rywalem będzie Getafe w ramach 8. kolejki La Liga. O ile nie powinni oni stanowić problemu dla Dumy Katalonii, tak w kolejnych starciach zacznie się wręcz droga krzyżowa prowadząca do El Clasico.
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Licząc od najbliższej soboty, Barcelona rozegra pięć meczów w szesnaście dni. Aż trzy spotkania – najtrudniejsze – odbędą się na wyjazdach. Podopieczni Hansiego Flicka odwiedzą Stambuł, Sewillę oraz Paryż, gdzie zmierzą się kolejno z Galatasaray, Realem Betis i Paris Saint-Germain. Brutalny kalendarz zakończą prestiżowym starciem w El Clasico z Realem Madryt, które odbędzie się w niedzielę (25 października).
Najbliższe pięć spotkań FC Barcelony:
- 10.10.2026 – Getafe (dom)
- 13.10.2026 – Galatasaray (wyjazd)
- 17.10.2026 – Real Betis (wyjazd)
- 20.10.2026 – Paris Saint-Germain (wyjazd)
- 25.10.2026 – Real Madryt (dom)