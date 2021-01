Zbigniew Boniek w krótkiej rozmowie z “Przeglądem Sportowym” wypowiedział się na temat poniedziałkowego zwolnienia Jerzego Brzęczka.

Fakt, że Jerzy Brzęczek został zwolniony dwa miesiące po ostatnim i dwa miesiące przed kolejnym spotkaniem reprezentacji, musi budzić zdziwienie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, unika komentarzy na ten temat. Wyjątkowo wypowiedział się nieco szerzej Robertowi Błońskiemu z “Przeglądu Sportowego”.

– Skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana. Przemyślałem pewne kwestie, popatrzyłem do przodu, co może się wydarzyć i uznałem, że trzeba postąpić właśnie w ten sposób – ocenił swoją decyzję Zbigniew Boniek.

Na ten moment nie wiadomo, kto zostanie następcą Jerzego Brzęczka. Media donoszą, że jednym z faworytów jest obecny – jeszcze – trener Torino, Marco Giampaolo. Bogusław Leśniodorski sugerował natomiast, że nowy selekcjoner jest już wybrany i zna reprezentantów lepiej od Brzęczka, co może sugerować powrót Adama Nawałki. Zbigniew Boniek każe jednak czekać do czwartku z poznaniem oficjalnej decyzji.

– Szkoda mi Jurka, to dobry człowiek, ale nie było wyjścia. Jedziemy dalej. W kwestii następcy się w tym momencie nie wypowiem. Do czwartku, do godziny 15 nie powiem niczego więcej – zakończył.

Jerzy Brzęczek zakwalifikował się z reprezentacją Polski na nadchodzące mistrzostwa Europy. Jego następca zostanie natychmiastowo rzucony na głęboką wodę, bo najbliższe mecze Biało-czerwoni rozegrają już w ramach eliminacji do mistrzostw świata.