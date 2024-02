fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marek Szkolnikowski (z lewej)

Jednoznacznie na temat wyborów na prezesa PZPN w 2021 roku wypowiedział się Marek Koźmiński w audycji “Oko w oko” dziennikarza Marcina Ryszki

Między innymi ujawnione w rozmowie zostało to, że miała się odbyć debata z udziałem głównych kandydatów na następcę Zbigniewie Bońka na fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Cały wywiad będzie miał swoją premierę w poniedziałek o godzinie 18:00 na kanale Goal.pl na platformie YouTube

Szkolnikowski odpowiedział Koźmińskiemu

Marek Koźmiński był jednym z kandydatów na prezesa PZPN w 2021 roku. Mimo że od tego czasu minęło już kilka lat, to były reprezentant Polski wciąż nie pogodził się z przegraną z Cezarym Kuleszą. W wywiadzie dla Goal.pl, który zostanie opublikowany w całości w poniedziałek o godzinie 18:00, Koźmiński przekonywał, że rywalizacja o fotel sternika Polskiego Związku Piłki Nożnej była nieuczciwa.

– Jeżeli mówimy o tym, że chcemy prowadzić najważniejszy polski związek sportowy, jeżeli chcemy coś takiego robić publicznie, no to powinniśmy – w związku z tym, że wybiera bardzo wąskie gremium – powinniśmy zrobić tak jak to się dzieje w zwykłych wyborach: ludzie idą do telewizji, mediów sportowych, prasy. Są dyskusje, debaty. To wszystko jest. Wtedy nie był nic. Zostało to wszystko ucięte – powiedział Koźmiński w rozmowie z Marcinem Ryszką w audycji “Oko w oko” dla Goal.pl.

❗️❗️ Mocna rozmowa. Marek Koźmiński uważa że jego rywalizacja o fotel prezesa z Cezarym Kuleszą była nieuczciwa. 💬 mój konkurent oddzwaniał kluby żeby się ze mną nie spotykały. Miała być debata w Tvp ale @mszkolnikowski dostał telefon aby to absolutnie zrzucić z anteny.… pic.twitter.com/sayVJryMHj — Marcin Ryszka (@ryszkamarcin) February 4, 2024

– Była to decyzja wąskiego grona osób, żeby nie doprowadzić do żadnej konfrontacji między Koźmińskim a Kuleszą, bo być może opinia publiczna coś za dużo by się dowiedziała, może opinia publiczna wyrobiłaby sobie pewne zdanie… Dlatego według mnie to nie fair, bo mój konkurent wręcz obdzwaniał pewne kluby – nie przychodźcie na spotkania z nim, nie róbmy tego… Miała być debata w TVP. Wtedy dyrektor Szkolnikowski dostał telefon, żeby to absolutnie zrzucić z anteny. To nie była przegrana sportowa, bo sportowcy wychodzą na arenę – uzupełnił 52-latek.

Tymczasem na słowa Koźmińskiego zareagował Marek Szkolnikowski na X. – Był pomysł debaty to prawda, sam ją chciałem zorganizować, ale sztab Kuleszy uznał, że głosują delegaci, a nie media. Sztab Koźmińskiego nalegał więc żeby w takim razie był jeden kandydat, a obok puste krzesło. Uznałem, że w takiej formule byłoby to stronnicze i mało rzetelne – przekazał były pracownik TVP.

Całą rozmowę Marcina Ryszki z Markiem Koźmińskim w cyklu “Oko w oko” będzie można obejrzeć na youtubowym kanale Goal.pl w poniedziałek o godzinie 18:00.