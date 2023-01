PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Choć Cezary Kulesza w rozmowie z RMF FM podkreślał, że chce ogłosić nazwisko nowego selekcjonera we wtorek lub środę, według TVP Sport dojdzie do tego dopiero w przyszłym tygodniu.

Cezary Kulesza we wtorek rozgrzał opinię publiczną podczas swojego występu w radiu RMF.

– Kandydata znam. Czekam na odpowiedź z drugiej strony, na akceptację umów przez drugą stronę. Rozmowy dobiegły końca. Chciałbym, żeby decyzja zapadła dziś albo jutro. To będzie kandydat z zagranicy. Najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nie jest tajemnicą, że po takiej deklaracji grono potencjalnych kandydatów na selekcjonera znacznie się zawęziło. Największymi faworytami do objęcia tego stanowiska są Vladimir Petković albo Paulo Bento.

Wszystko wskazuje jednak na to, że negocjacje się przedłużą. TVP Sport przekonuje bowiem, że do ogłoszenia nazwiska nowego trenera reprezentacji Polski nie dojdzie w trwającym tygodniu. Kulesza chce zrobić to w kolejnym tygodniu, a najprawdopodobniejszym terminem wydaje się środa. Wówczas odbędzie się spotkanie zarządu PZPN-u. Gdy prezes mianował Czesława Michniewicza, sam zwołał tego typu spotkanie. Teraz wszystko zdaje się samo idealnie zgrywać w czasie. Jednocześnie dziennikarze TVP Sport podkreślają, że Kulesza nie jest przywiązany do tej daty. Nie będzie wykonywał żadnych wyjątkowych działań, by do ogłoszenia nowego selekcjonera doszło akurat w przyszłą środę.

