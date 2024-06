Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kuchnia Vikinga sponsorem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy 2024. Podczas gdy nasza kadra pod okiem Michała Probierza pracuje nad osiągnięciem jak najlepszej formy na nadchodzący turniej, PZPN w gabinetach realizuje swoje zadania. W piątek (7 czerwca) oficjalnie ogłoszono, że firma Kuchnia Vikinga rozpoczęła współprace z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Tym samym jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w biznesie cateringu dietetycznego została sponsorem biało-czerwonych oraz zyskała tytuł “Oficjalnego Cateringu Dietetycznego Reprezentacji Polski”. Umowa pomiędzy PZPN-em a Kuchnią Vikinga została podpisana na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejne 24 miesiące.

– Z wielką dumą rozpoczynamy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Widzimy ogromny potencjał, jaki drzemie w tej dyscyplinie w naszym kraju. Blisko pół miliona zawodników i zawodniczek z całej Polski trenuje w klubach zrzeszonych w PZPN. Piłka nożna to także liczna, zaangażowana społeczność, a występy naszej reprezentacji śledzą regularnie miliony kibiców. Chcemy wesprzeć rozwój piłkarzy, ale także wykorzystać tę współpracę w celu dalszego rozwijania działalności biznesowej. Każdego dnia dostarczamy paczki do 40 tys.

klientów w kraju. Naszą ambicją jest to, żeby europejska stolica diet pudełkowych była zlokalizowana w Białymstoku – powiedział Łukasz Dawidziuk, prezes Kuchni Vikinga.

Kuchnia Vikinga jest kojarzona w świecie futbolu ze współpracy z Jagiellonią Białystok czy Piastem Gliwice. Prezes firmy poinformował również, że przekażą blisko milion złotych na nagrody dla dzieci biorących udział w programie PZPN-u pod hasłem “Piłka dla wszystkich”. Ma to związek, z tym że Kuchnia Vikinga została również Sponsorem Strategicznym Polskiej Piłki Dziecięcej i Młodzieżowej.