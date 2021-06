Paulo Sousa, według doniesień tureckich mediów znalazł się na celowniku jednego z gigantów ligi tureckiej. Chętne na zatrudnienie selekcjonera reprezentacji Polski jest podobno Fenerbahce.

Paulo Sousa, jest opiekunem Biało-czerwonych od stycznia tego roku. Portugalczyk w roli selekcjonera reprezentacji Polski zastąpił Jerzego Brzęczka. Co prawda 50-latek ma kontrakt ważny z Polskim Związkiem Piłki Nożnej do końca listopada tego roku, to niewykluczone, że drogi obu stron rozejdą się już po Euro 2020.

Sousa według informacji Sporsun.com jest jednym z kandydatów do objęcia sterów nad tureckim gigantem, którym bez wątpienia jest Fenerbahce. W zakończonym sezonie Super Lig stołeczna drużyna zajęła dopiero trzecie miejsce w tabeli, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań władz klubu.

INFO 🚨⚠️



Portais turcos 🇹🇷 noticiam que o Fenerbahçe tem interesse em tirar ABEL FERREIRA do Palmeiras



Além de Abel, outro português está no radar. Paulo Sousa, atual treinador da seleção da Polônia



Não existe NEGOCIAÇÃO ainda, porém existe o INTERESSE



💚🐷 pic.twitter.com/3YNAF7OHVK — INFOS Palestra ⓟ 🐷💚 🇮🇹 (@Infos_palestra) June 2, 2021

Warto zaznaczyć, że portugalski szkoleniowiec nie jest jedyną opcją dla sternika Kanarków. Innym kandydatem jest Abel Ferreira, prowadzący aktualnie brazylijskie Palmeiras. 42-latek ma już na swoim koncie Puchar Brazylii oraz triumf w Copa Libertadores.

W kontekście portugalskiego selekcjonera Biało-czerwonych warto nadmienić, że jak na razie prowadził Roberta Lewandowskiego i spółkę w czterech meczach, w których zaliczył jedno zwycięstwo, dwa remisy i porażkę. Z placu gry na tarczy reprezentacja Polski pod wodzą Sousy schodziła po starciu z Anglią na Wembley.

