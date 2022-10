PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

W niedzielę reprezentacja Polski poznała swoich rywali w eliminacjach do EURO 2024. Losowanie dla Biało-Czerwonych było łaskawe. Prezes PZPN Cezary Kulesza podkreślił, że nasza kadra jest faworytem i awans z pierwszego miejsca to cel postawiony przed kadrą Michniewicza.

Znakomite losowanie dla reprezentacji Polski

Niedzielne losowanie dla reprezentacji Polski było bardzo udane. Biało-Czerwoni trafili do grupy E, w której zmierzą się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Nasza kadra uniknęła tym samym trudnych starć z Francją, Anglią i Szwecją. Wydaje się, że awans z takiej grupy jest obowiązkiem podopiecznych Czesława Michniewicza.

Tak też przyznał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. – Za nami bardzo dobre losowanie grup eliminacji ME. Będziemy faworytem grupy E – awans z pierwszego miejsca to nasz cel. Szanujemy rywali, ale wszyscy są w naszym zasięgu i liczę na to, że już niedługo to udowodnimy – napisał Cezary Kulesza.

🇵🇱 Polska, 🇨🇿 Czechy, 🇦🇱 Albania, 🇫🇴 Wyspy Owcze i 🇲🇩 Mołdawia



Za nami bardzo dobre losowanie grup eliminacji ME. Będziemy faworytem grupy E – awans z pierwszego miejsca to nasz cel. Szanujemy rywali, ale wszyscy są w naszym zasięgu i liczę na to, że już niedługo to udowodnimy! pic.twitter.com/vdaAnzwna9 — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) October 9, 2022

Biało-Czerwoni nie mają dobrego bilansu w rywalizacji z Czechami, jednak nasi południowi sąsiedzi nie mają obecnie w swoim składzie wielkich gwiazd. Albania to zespół, z którym z powodzeniem rywalizowaliśmy w eliminacjach do tegorocznego mundialu w Katarze. Natomiast kadry narodowe Mołdawii oraz Wysp Owczych to drużyny, której jak najbardziej są w zasięgu polskich zawodników i nie powinny stanowić większego wyzwania.

