Kiedy gra Polska na Euro 2024?

Najbliższy mecz reprezentacji Polski na Euro 2024 to piątkowe starcie z Austrią. Na zakończenie fazy grupowej turnieju, kadra Michała Probierza zagra we wtorek 25 czerwca z Francją. Oba mecze rozegrane zostaną o godzinie 18:00.

Mecze Polski na Euro 2024

Poniżej termiarz spotkań reprezentacji Polski na Euro 2024. Biało-czerwoni rywalizują w grupie D, z której dwie pierwsze drużyny awansują do fazy pucharowej. Trzecia ma szanse na awans w zależności od wyników innych grup. W pierwszej kolejce spotkań Polska przegrała z Holandią 1:2, a Austria mimo dzielnej postawy uległa Francji 0:1.

21 czerwca 2024 godz. 18:00: Polska – Austria

25 czerwca 2024 godz. 18:00: Francja – Polska

Mecz Polska – Austria

Mecz Polska – Austria Data 21.06.2024 godz. 18:00 Stadion Stadion Olimpijski Miasto Berlin Trener reprezentacji Polski Michał Probierz Trener reprezentacji Holandii Ralf Rangnick Transmisja TV TVP; TVP Sport

Będzie to drugie spotkanie reprezentacji Polski z Austrią na Euro. W 2008 roku zremisowaliśmy 1:1. Bramkę dla Polaków zdobył wtedy Roger Guerreiro w 30 minucie gry. Niestety w 90 minucie z rzutu karnego wyrównał Ivica Vastic.

Polacy, co prawda przegrali pierwszy mecz z Holandią, ale nigdy w historii Euro nie zanotowaliśmy dwóch porażek z rzędu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że po kontuzji do gry wróci kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Są więc powody do optymizmu.

Transmisja spotkania w TVP1 i TVP Sport oraz na stronie i aplikacji TVP.