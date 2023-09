Były reprezentant uderzył w Lewandowskiego. “To żaden lider”

fot. Imago/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski przechodzi przez trudny okres w kadrze i klubie

Wciąż nie milkną echa jego głośnego wywiadu, na który zdecydował się przed wrześniowym zgrupowaniem

Ryszard Komornicki uważa, że kapitan reprezentacji Polski jest egoistą

“On o to nie dba”

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo słabe zgrupowanie, które zakończyło się zwolnieniem Fernando Santosa. Pod ostrzałem krytyki znalazł się Robert Lewandowski, będący od kilku miesięcy w przeciętnej dyspozycji. Kapitan kadry niedawno udzielił głośnego wywiadu, w którym uderzył w swoich kolegów z drużyny, pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej i samego prezesa Cezarego Kuleszę.

Ryszard Komornicki uważa, że Lewandowski nie wybrał dobrego momentu na przeprowadzenie takiej rozmowy. Określił go także egoistą, który nie ma w sobie cech lidera.

– Dla mnie powiem głównym problemem jest Lewandowski i skład tej kadry. Albo zaczniemy coś zmieniać, albo będziemy ciągle wracać do tych samych nazwisk.

– Ten jego wywiad to nie wiem, jak to skomentować i nie wiem, na co on sobie pozwala? Może być kapitanem, może być królem strzelców, strzelić ileś tam bramek, ale takie wypowiadanie się w momencie, kiedy sam nie błyszczy, jest nie na miejscu. To świadczy o słabości tej grupy i słabości Lewandowskiego jako przywódcy tej grupy.

– To też trzeba powiedzieć, nie jest to żaden lider, ale indywidualista, egoista. Nie oczekujmy tego, że to on będzie tych chłopaków prowadził i dbał o interes drużyny. On o to nie dba. Mam takie wrażenie, że jakby Polacy przegrali 5:6, a on strzelił pięć bramek, to będzie szczęśliwy, bo był najlepszy. Tymczasem my potrzebujemy innych charakterów – mówi były reprezentant kraju.

