Bułka zna swoją wartość. Zwrócił się do Probierza

Marcin Bułka został wybrany Odkryciem Roku przez Tygodnik “Piłka Nożna”. Od początku sezonu Polak zachwyca formą, niespodziewanie stając się najlepszym bramkarzem w Ligue 1. Jego Nicea walczy o najwyższe cele, choć mistrzostwo Francji zdaje się być poza zasięgiem. Bułka puścił w lidze najmniej bramek, a także najczęściej zachowywał czyste konto.

Kontrowersyjnie wobec Bułki działa Michał Probierz, który notorycznie przekonuje, że jest on poza pierwszą trójką w hierarchii do gry w reprezentacji Polski. Niekwestionowanym numerem jeden jest Wojciech Szczęsny, a jego zmiennikiem Łukasz Skorupski. Za trzeciego bramkarza wciąż uznaje się Bartłomieja Drągowskiego.

Bułka pod koniec zeszłego roku skorzystał na problemach zdrowotnych swoich rywali i dwukrotnie otrzymał powołanie do kadry. Zdołał nawet zadebiutować w meczu towarzyskim. Podczas gali tygodnika “Piłka Nożna” skierował swe słowa do trenera Probierza.

– Po pierwsze jestem wdzięczny za nagrodę. To jest odpowiedź na pracę, którą wykonałem oraz za cierpliwość, którą miałem. Teraz zbieram owoce tej cierpliwości. Jestem człowiekiem głodnym sukcesów i mam nadzieję, że będą mógł tych owoców zebrać jak najwięcej.

– Z trenerem porozmawiamy osobiście. Na pewno mnie ogląda. Ja staram się robić, co mogę na boisku. Boisko ma za siebie przemówić, a dalej to podlega decyzji trenera. Jestem zawodnikiem, który jeśli dostanie prace do wykonania, to wykona ją w 100 proc. Trener to wie i ja to wiem – zaznaczył Bułka.

