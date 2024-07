W Gniewkowie zagrają o mistrzostwo świata w… udawaniu gry w piłkę

Wilcza Fotografia Kamil Szeról Na zdjęciu: Mistrzostwa Świata w Udawaniu Gry w Piłkę

“Mistrzostwa Świata” w Polsce. Tuż przed finałem Euro 2024

13 lipca na Stadionie Miejskim w Gniewkowie odbędzie jedna z najciekawszych imprez sportowych w Polsce – Mistrzostwa Świata w Udawaniu Gry w Piłkę #Padaka2024. Na czym polega tytułowe udawanie gry w piłkę, które już po raz drugi obejrzymy w Gniewkowie?

– To turniej, w którym umiejętnościami i poziomem gry raczej nie grzeszymy. Zazwyczaj w mistrzostwach świata biorą udział zespoły, które wybijają się ponad przeciętność w górę. W przypadku Mistrzostw Świata w Udawaniu Gry w Piłkę jest dokładnie na odwrót – tłumaczy Radosław Rzeźnikiewicz, pomysłodawca i pierwszy organizator imprezy. – Głównym celem jest integracja. Chciałem, żeby raz w roku odbyło się spotkanie osób, które na co dzień regularnie uczęszczają na mecze niższych lig i lubią ten klimat. Oczywiście, gramy w piłkę, ale z uśmiechem na twarzy i przymrużeniem oka. Walka o puchary jest na drugim miejscu. W sumie to wciąż nie rozstrzygnęliśmy, czy mistrzem świata zostaje drużyna, która zajmuje pierwsze, czy ostatnie miejsce w mistrzostwach – dodaje twórca youtube’owego kanału kartofliska.pl.

Pierwsze trzy edycje mistrzostw odbyły się w latach 2017-19 w województwie wielkopolskim (Bibianna i Przykona). Po pandemicznej przerwie impreza przed rokiem powróciła w Gniewkowie, kiedy to uświetniła 90-lecie miejscowej Unii. Sukces zachęcił organizatorów do powtórki.

Sobotnia, piąta już edycja będzie rekordowa – wezmą w niej udział 24 zespoły z całej Polski, z siedmiu województw.

– Część na co dzień rywalizuje w Klasie B, czyli na najniższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju pod egidą PZPN. Część gra w lokalnych ligach amatorskich. Będą też ekipy skupione wokół internetowych społeczności czy złożone po prostu z grupy znajomych. W stawce nie zabraknie gwiazd polskich niższych lig i produkcji spod znaku kartofliska.pl. Do Gniewkowa przyjedzie między innymi Coco Jambo Warszawa. Ten zespół na Facebooku śledzi prawie 80 tysięcy osób. To sporo więcej niż na przykład występujące w PKO BP Ekstraklasie Radomiaka Radom czy Motor Lublin – opowiada Szymon Tomasik z zarządu Unii Gniewkowo.

Początek imprezy zaplanowano na godzinę 11. Na Stadionie Miejskim nie zabraknie dodatkowych atrakcji, będzie można też skorzystać ze strefy gastronomicznej.

Mistrzostwa Świata w Udawaniu Gry w Piłkę odbywają się pod patronatem prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Eugeniusza Nowaka.

Po zakończeniu turnieju w sąsiadującym ze Stadionem Miejskim Parku Wolności odbędzie się After Party. Na scenie wystąpią Zbyszko Band, Gejzer oraz gwiazda wieczoru Dziani.

Wstęp na turniej oraz After Party jest bezpłatny.

LISTA UCZESTNIKÓW

Unia Gniewkowo (woj. kujawsko-pomorskie), Jeziorak Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie), Latarnik Choczewo (woj. pomorskie), Start Szczawin (woj. łódzkie), Unia Leszcze (woj. kujawsko-pomorskie), Odlew Poznań (woj. wielkopolskie), LZS Liszkowo (woj. kujawsko-pomorskie), LZS Chrząstowo (woj. kujawsko-pomorskie), Coco Jambo Warszawa (woj. mazowieckie), Piwkarze Tychy (woj. śląskie), Orzeł Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), LZS Chojno-Sarnowa (woj. wielkopolskie), Huragan Uszczyn (woj. łódzkie), LZS Karszew (woj. wielkopolskie), Akademia Mistrzostwa Sportowego (woj. mazowieckie), Czarni Wierzchosławice (woj. kujawsko-pomorskie), Fuks Wielowicz (woj. kujawsko-pomorskie), Sokół Spore (woj. zachodniopomorskie), Zapchajdziura (zespół złożony z kibiców), Kartofliska, Pociąg do Futbolu, Masarnia Murzynno Nowak&Nowak, Bar Ulubiona ETV Warszawa, The Naturat.