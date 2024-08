TVP oficjalnie ogłosiła decyzję w sprawie Babiarza

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Babiarz

Przemysław Babiarz będzie komentował Igrzyska Olimpijskie

Przemysław Babiarz w ostatnich dniach znajdował się w nagłówkach czołowych mediów w kraju i nie tylko. Wpływ na to miała sytuacja w trakcie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Sprawozdawca skomentował subiektywnie piosenkę Imagine autorstwa Johna Lennona. Babiarz dał do zrozumienia, że tekst piosenki to wizja komunizmu. Za swoją interpretację dziennikarz został zawieszony w obowiązkach pracownikach. W środę 31 lipca wrócił z Francji do Polski.

Po powrocie doszło natomiast do spotkania, w którym Babiarz wziął udział wraz z dyrektorem TVP Sport Jakubem Kwiatkowskim oraz prezesem TVP Tomaszem Sygutem. W jego trakcie osiągnięto porozumienie. Jednocześnie dziennikarz wróci do pracy w trakcie trwających Igrzysk Olimpijskich.

“Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu” – brzmi wiadomość opublikowana przez Centrum Informacji TVP.

Tymczasem ciekawe jest to, że sprawę na trybunach na odpowiednich transparentach komentowali kibice piłkarscy. Słowa wsparcia Babiarz otrzymał między innymi od fanów: Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa czy Ruchu Chorzów.

Urodzony w Przemyślu żurnalista to trzykrotny triumfator Telekamer Tele Tygodnia, która była przyznawana najlepszemu komentatorowi. 60-latek wygrywał plebiscyt w latach: 2013, 2014 i 2015. Z kolei w 2016 roku otrzymał Złotą Telekamerę za całokształt swojej twórczości. Po Igrzyskach Olimpijskich we Francji na długo może być natomiast kojarzony z cytatem: “Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety”.

