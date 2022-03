Szachtar organizuje schronienie dla uchodźców. Legia pomaga

Źródło: The Athletic

Ukraiński klub piłkarski Szachtar Donieck stara się przekształcić Arenę Lwów w schron dla tysięcy uchodźców dotkniętych inwazją Rosji na Ukrainę. Według Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Ukrainę opuściło już ponad dwa miliony ludzi.

Szachtar Donieck organizuje schronisko dla uchodźców na stadionie we Lwowie

Na Arenie Lwów może przebywać od 2 do 3 tys. ludzi

W pomoc zaangażowała się Legia Warszawa

Legia i Benfika pomagają Szachtarowi

Teraz Szachtar chce przekształcić Arenę Lwów, siedzibę FC Lwów i Rukh Lwów, w schronisko dla uchodźców. Warto przypomnieć, że klub rozgrywał swoje mecze we Lwowie w latach 2014-16, gdy Donbas był pierwszym ukraińskim regionem dotknięty konfliktem z Rosją.

Lwów leży zaledwie około 70 kilometrów od granicy z Polską. Miejski stadion był jedną z ośmiu aren gospodarzy podczas EURO 2012 organizowanych w Polsce i na Ukrainie, którego triumfatorem została reprezentacja Hiszpanii.

– Staramy się pomóc i zorganizować schronisko dla uchodźców tutaj we Lwowie, na arenie, która była gospodarzem mistrzostw świata. Graliśmy tu wcześniej mecze w Lidze Mistrzów. We współpracy z lokalnymi władzami zaaranżowaliśmy schronienie dla 2-3 tysięcy osób. Jeśli inne kluby chciałyby się zaangażować i pomóc to bylibyśmy wdzięczni za przesłanie takich rzeczy jak koce, materace, łóżka czy poduszki. Takie przedmioty byłyby bardzo przydatne – powiedział dyrektor ds. komunikacji Szachtara Donieck Jurij Sviridov.

– Benfika wysłała pięć ciężarówek z żywnością, lekami i ubraniami. Nasi pracownicy pracują jako wolontariusze na stadionie. Legia Warszawa zaoferowała, że ich stadion może pełnić funkcję magazynu, miejsce dostarczenia rzeczy z innych klubów, skąd później wszystko bezpośrednio będzie mogło trafić do Lwowa – dodał.

