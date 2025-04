Skorża zmieni klub?! Interesuje się nim 3-krotny mistrz kraju

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Maciej Skorża wśród kandydatów na trenera Al Nasr SC

Maciej Skorża w ostatnich dniach stał się tematem wielu medialnych plotek na rynku azjatyckim. Doszło nawet do sytuacji, w której japońskie media musiały przepraszać czytelników za przekazanie nieprawdziwych informacji. Tamtejsza prasa przez pomyłkę łączyła polskiego szkoleniowca z pracą w… Al-Nassr, czyli zespołem, w którym występuje Cristiano Ronaldo.

Co prawda Skorża znalazł się na celowniku Al-Nasr, ale nie tego z Arabii Saudyjskiej. Portal Al Khaleej poinformował, że 53-latek jest jednym z kandydatów do pracy z 3-krotnym mistrzem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Praca w Dubaju nie byłaby pierwszym doświadczeniem Skorży w ZEA. W latach 2018-2020 był zatrudniony w roli selekcjonera tamtejszej reprezentacji do lat 23. Z drużyną narodową sięgnął po brązowy medal Igrzysk Azjatyckich w 2018 roku.

Póki co temat Skorży w Al-Nasr SC to tylko medialne doniesienia. Polak jest jednym z kandydatów, a do żadnych konkretów jeszcze nie doszło. Oprócz niego w grze o fotel trenera dubajskiego klubu wymienia się także szkoleniowca z Rumunii.

Rumeur après la victoire.

Maciej Skorza serait dans le viseur du club émirati Al Nasr SC selon cet article. https://t.co/HiA9QUJNxo — Urawa Reds France (@UrawaRedsFR) April 13, 2025

Skorża na chwilę obecną skupia się na pracy w Urawie. Druga kadencja w Japonii nie przebiega jednak tak, jak poprzednia przygoda, gdzie odniósł triumf w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na ten moment Urawa pod wodzą Polaka zajmuje odległe 10. miejsce w tabeli J1 League. Po kiepskim starcie rozgrywek fani japońskiego klubu domagali się nawet zwolnienia Macieja Skorży.