Michał Skóraś zanotował właśnie szóstą asystę w tym sezonie w ligowym starciu z Eupen. Dla Polaka to dopiero pierwszy ligowy mecz, w którym wystąpił od początku.

IMAGO / David Catry / Isosport Na zdjęciu: Michał Skóraś

Michał Skóraś nie jest w Club Brugge podstawowym graczem

Dotychczas rozegrał raptem 738 minut

Teraz jednak zanotował asystę w meczu z Eupen

Szósta asysta

Przygoda Michała Skórasia w Club Brugge nie przebiega tak, jak wielu sobie to wyobrażało. Wychowanek Lecha Poznań w tym sezonie ma problem z regularną grą, dotychczas rozegrał raptem 738 minut we wszystkich rozgrywkach. Wystarczy powiedzieć, że wczorajszy mecz z Eupen był dopiero pierwszym ligowym starciem, w którym Polak wybiegł od początku na plac gry. To wszystko powoduje, że każda pozytywna informacja z Belgii w jego przypadku cieszy.

We wspomnianym już spotkaniu wygranym aż 4:0 meczu 23-latek zanotował asystę przy golu Skov Olsena na 3:0. Tym samym było to drugie ligowe, a szóste ogólnie ostatnie podanie Skórasia w tym sezonie. Poza tym skrzydłowy zaliczył w barwach klubu z Brugii tylko jedno trafienie.

