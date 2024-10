Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłka

Skandal na boiskach niższych lig

Polska piłka widziała już wiele skandalicznych i patologicznych scen. Można nawet powiedzieć, że tego, kto ją obserwuje, tego mało co może jeszcze zaskoczyć. Niemniej nadal zdarzają się wydarzenia, które przechodzą ludzkie pojęcie. Do jednego z takich skandali doszło dzisiaj podczas meczu krakowskiej A-klasy.

Marcin Ryszka, dziennikarz Radia Kraków oraz Goal.pl w mediach społecznościowych przedstawił bulwersujący obraz sytuacji, która miała miejsce podczas meczu pomiędzy Szreniawą Koszyce a SF Fairant Kraków. W doliczonym czasie gry mecz został przerwany, a to z powodu, że gracz Fairantu po raz drugi w czasie spotkania oberwał kamieniem ze strony miejscowych kibiców. To sytuacja absolutnie niedopuszczalna i godna największego potępienia. Później jednak lepiej nie było, co doskonale relacjonuje Ryszka.

Darze niższe Ligi wielką sympatią, za dzieciaka spędziłem sporo czasu na meczach A-klasy czy okręgówki. Trudno mi jednak zrozumieć patologiczne sytuacje kiedy spotykają się dwie drużyny żeby amatorsko zagrać sobie meczyk, przecież tak naprawdę dla zdrowia. Znany i lubiany… — Marcin Ryszka (@ryszkamarcin) October 27, 2024

– Z tego co słyszałem od przedstawiciela drużyny były także groźby pod szatnią, teksty kurw… nie wyjedziecie stąd żywi. Policja rozgoniła towarzystwo i dopiero wtedy drużyna mogła opuścić obiekt – pisze dziennikarz na platformie X (dawniej Twitter).

– Ciekaw jestem jakie procesy myślowe zachodzą w głowie takiego kogoś kto idzie sobie w niedzielę pooglądać mecz a klasy i postanawia napierdzielać kamieniami w drugiego człowieka – kwituje Marcin Ryszka.

