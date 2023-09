Prestiżowy mecz w Polsce! Kluby powalczą o europejskie trofeum na PGE Narodowym

fot. PressFocus Na zdjęciu: PGE Narodowy

Mecz o Superpuchar Europy 2024 odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie

Zmierzą się w nim zwycięzcy obecnych decyzji Ligi Mistrzów i Ligi Europy

To trzecia tego typu impreza, której organizatorem jest Polska

Polska gospodarzem

Lada moment rozpoczną się fazy grupowe tej edycji Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Zwycięzcy dwóch pierwszych rozgrywek na początku przyszłego sezonu zmierzą się w prestiżowym meczu o Superpuchar Europy. Tomasz Włodarczyk zdradził, że niemal na pewno odbędzie się on na PGE Narodowym w Warszawie. Decyzja ma zostać oficjalnie zatwierdzona na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA.

🚨Superpuchar Europy 2024 w Warszawie. To w zasadzie pewne. UEFA ma zatwierdzić temat na najbliższym Komitecie Wykonawczym:https://t.co/rS6G1gwEHX — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 14, 2023

Uznane marki przyjadą do Polski, aby rywalizować o prestiżowe trofeum. Faworytami do zdobycia Ligi Mistrzów są Real Madryt, Manchester City czy Bayern Monachium, zaś w Lidze Europy nie brakuje potężnych ekip, takich jak Liverpool, AS Roma czy Bayer Leverkusen.

Polska dwukrotnie była organizatorem meczu o europejskie trofeum. W sezonie 2014/2015 finał Ligi Europy odbył się w Warszawie, zaś w sezonie 2020/2021 w Gdańsku.

