Neymar doznał kontuzji podczas październikowego meczu Brazylii z Urugwajem

Po badaniach okazało się, że zerwał przednie więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę

Lekarz reprezentacji Brazylii przekazał nowe informacje

Neymar musi być cierpliwy. Planowany powrót na wielki turniej

17 października podczas meczu Brazylii z Urugwajem Neymar doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji. Po oficjalnych badaniach okazało się, że gwiazdor zerwał przednie więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. Nowe informacje ws. kontuzji przekazał lekarz Canarinhos.

– Neymar wraca do zdrowia bardzo dobrze. Wczoraj [niedziela] byłem z zawodnikiem na nowej ocenie pooperacyjnej, która była już zaplanowana. Oczywiście powrót do zdrowia przebiega bardzo dobrze, ale nadal jest w początkowej fazie. To skomplikowana kontuzja, zerwał więzadła i musi na jakiś czas pauzować. Ze względu na towarzyszące kontuzje czeka go długotrwały proces rehabilitacji, jest tego świadom – powiedział Lasmar.

Media informują, że Neymar nie zagra ponownie w tym sezonie, ale może w pełni odzyskać siły przed Copa America 2024, które odbędzie się w USA w dniach 20 czerwca – 14 lipca.

