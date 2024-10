NAC Breda zaprezentowała piękną oprawę. Upamiętniono polskich żołnierzy

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Kibice NAC Breda

Breda nie zapomniała o polskich żołnierzach, którzy wyzwolili miasto

Wyzwolenie Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka jest jednym z najważniejszych epizodów udziału Polaków w wyzwalaniu Europy Zachodniej podczas II wojny światowej.

Pod koniec października 1944 roku, po ciężkich walkach w Normandii i północnej Francji, 1. Dywizja Pancerna została skierowana do Holandii w ramach operacji mającej na celu wyzwolenie tego kraju spod okupacji niemieckiej. W dniach 29-30 października 1944 roku polscy żołnierze przeprowadzili udaną ofensywę, która doprowadziła do oswobodzenia miasta Breda.

Podczas sobotniego meczu na stadionie w Bredzie pojawiła się oprawa upamiętniająca tamte wydarzenia. Na jednej z trybun pojawiła się sektorówka w biało-czerwonych barwach z napisem “PAMIĘTAMY”.

PAMIĘTAMY. Wij onthouden.



Iedere letter gevuld met een beeld van de bevrijding. 80 jaar vrijheid in onze stad. Zij brachten het ultieme offer en daarvoor zullen wij ze altijd dankbaar blijven.



Maczek en zijn mannen streden voor iedere straat en dachten niet aan opgeven. Ze… pic.twitter.com/XigMybKYHe — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) October 26, 2024

– PAMIĘTAMY. Pamiętamy. Każda litera wypełniona obrazem wyzwolenia. 80 lat wolności w naszym mieście. Oni złożyli najwyższą ofiarę i za to zawsze będziemy im wdzięczni. Maczek i jego ludzie walczyli o każdą ulicę i nie myśleli o poddaniu się. Pokazali NOAD i dzięki temu również dzisiejszego wieczoru cieszymy się naszym miastem i naszą wolnością. Niech nasi zawodnicy na boisku w tym sezonie pokażą taką samą odwagę i siłę – napisał holenderski klub w mediach społecznościowych.

NOAD to akronim holenderskiego wyrażenia “Nooit Opgeven Altijd Doorzetten”, co w tłumaczeniu na polski oznacza “Nigdy się nie poddawać, zawsze wytrwać”. Jest to motto klubu piłkarskiego NAC Breda i symbolizuje ducha walki, determinację oraz nieustępliwość.

