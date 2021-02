Robert Lewandowski z Bayernem Monachium stanie przed szansą wygrania kolejnego trofeum w ostatnich miesiącach. W finale Klubowych Mistrzostw Świata mistrzowie Niemiec zmierzą się z meksykańską drużyną Tigres UANL. Przed tym meczem kapitan reprezentacji Polski wyraził kilka zdań na konferencji prasowej.

Robert Lewandowski poprowadził Bayern do finału klubowego mundialu, zdobywając dwie bramki w poniedziałkowym boju z Al-Ahly. Tym samym 32-latek może pochwalić się dorobkiem 29 goli strzelonych w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki.

– Mamy szansę na zdobycie szóstego trofeum. Wiemy, co to oznacza nie tylko w historii Bayernu, ale w całej piłce nożnej. Chcemy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, by wygrać te rozgrywki – powiedział dziennikarzom Lewandowski.

– Wygranie klubowego mistrzostwa świata byłoby wisienką na torcie. Mamy szansę stać się drugą drużyną w historii, która wygrała w ciągu roku sześć kolejnych trofeów. Gdy jest się blisko takiego osiągnięcia, trzeba zrobić wszystko, aby tak się stało – uzupełnił napastnik Bayernu.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na szczycie, ale ważne jest, abyśmy bronili tę pozycję. Musimy być przygotowani na kolejny rok – podsumował Lewy.

Jeśli Bayernowi uda się w czwartek wygrać z Tigres, to sięgnie po Klubowe Mistrzostwo Świata po raz drugi w historii. Po raz pierwszy Bawarczycy po to trofeum sięgnęli w 2013 roku, gdy Bayern wygrał 2:0 z Rają Casablanca. Gole strzelili wówczas Dane i Thiago, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Franck Ribery.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin