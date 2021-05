Kownacki trafił do siatki, Fortuna nadal w grze o awans

Szóstego gola w obecnym sezonie drugiej Bundesligi zdobył w poniedziałkowy wieczór Dawid Kownacki. 24-letni napastnik przyczynił do zwycięstwa swojego zespołu w meczu z Karlsruher. Fortuna zwyciężyła 3:2 i pozostaje w grze o awans do pierwszej Bundesligi.

Fortuna w grze o awans

Kownacki w poniedziałkowym zaległym meczu 28. kolejki drugiej Bundesligi zagrał od pierwszej minuty i swój występ okrasił zdobyciem bramki w 33. minucie. Polak trafił do siatki z rzutu karnego, doprowadzając w tym meczu do wyrównania. Goście z Karlsruher prowadzili w tym meczu po samobójczym trafieniu Danso w dziewiątej minucie.

Polski napastnik przebywał na murawie do 57. minuty, kiedy został zmieniony przez Henningsa. Kilkanaście minut później Fortuna objęła prowadzenie za sprawą Borrello, ale goście uratowali jeden punkt w 79. minucie dzięki celnemu strzałowi Wanitzka z rzutu karnego. Wydawało się, że wynik 2:2 utrzyma się do końca spotkania, ale ostatnie słowo należało do Fortuny. W doliczonym czasie gry szalę zwycięstwa na stronę gospodarzy przechylił Appelkamp.

Dla Kownackiego był to szósty gol w 25 ligowym występie w obecnym sezonie.

Fortuna po tym spotkaniu zajmuje czwarte miejsce w tabeli z taką samą liczbą punktów co trzeci Hamburger SV.