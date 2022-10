PressFocus Na zdjęciu: Patryk Warczak

Polonia Warszawa zremisowała wynikiem 1:1 z Garbarnią Kraków w spotkaniu w ramach 14. kolejki eWinner 2 Ligi. Na listę strzelców wpisali się Warczak oraz Fidziukiewicz.

Podział punktów w Warszawie

Wicelider nie ograł Garbarni

Autorami bramek byli Warczak i Fidziukiewicz

Garbarnia na remis z Polonią

W piątkowy wieczór Polonia Warszawa podejmowała u siebie Garbarnię Kraków w meczu w ramach 14. kolejki eWinner 2 Ligi. Gospodarze przed tym spotkaniem plasowali się na pozycji wicelidera, a goście zajmowali dwunaste miejsce w tabeli. Tak więc zdecydowanym faworytem tego pojedynku były „Czarne Koszule”, jednakże mecz zakończył się remisem 1:1.

Starcie w Warszawie na początku było w miarę wyrównane – kilka swoich okazji miała Garbarnia, lecz bez pozytywnego rezultatu. W 4. minucie groźny strzał oddała Polonia za sprawą Marcina Kluski, ale bramkarz gości popisał się dobrą interwencją. „Czarne Koszule” zaczęły przyciskać Garbarnię, ale… to krakowianie objęli prowadzenie już w 8. minucie, a strzelcem gola był Patryk Warczak, który po rzucie rożnym z bliskiej odległości pokonał golkipera gospodarzy. Na odpowiedź ze strony „Polonistów” nie trzeba było jednak czekać zbyt długo, bowiem pięć minut później do wyrównania doprowadził niezawodny Michał Fidziukiewicz, który jest najlepszym strzelcem ekipy z Warszawy. 31-latek otrzymał dobre podanie od Kluski i wyrównał stan gry. Do końca pierwszej połowy swoje okazje miała zarówno Polonia, jak i Garbarnia, ale do szatni piłkarze schodzili przy wyniku 1:1.

W drugiej części spotkania panował spory chaos, gospodarze przeważali, ale efektów nie było. Cały czas na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1. W 80. minucie spotkanie na korzyść Polonii Warszawa mógł rozstrzygnąć Michał Bajdur, który dosłownie chwilę wcześniej zmienił Łukasza Piątka. 28-letni ofensywny pomocnik, który do „Czarnych Koszul” trafił przed tym sezonem, uderzył jednak w poprzeczkę. Następnie, już w doliczonym czasie gry, swoją szansę miał jeszcze Krystian Pieczara, ale do końca meczu nie byliśmy już świadkami kolejnych goli i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Podział punktów w Warszawie.

Polonia Warszawa – Garbarnia Kraków 1:1 (1:1)

13’ Fidziukiewicz – 8′ Warczak

Składy:

Polonia Warszawa: Brudnicki, Wawszczyk, Grudniewski, Majsterek, Kowalski-Haberek, Biedrzycki, Marciniec, Piątek, Kluska, Koton, Fidziukiewicz

Garbarnia Kraków: Bartusik, Warczak, Bartków, Słomka, Marszalik, Gądek, Kardas, Handzik, Nakrosius, Pranica, Żak