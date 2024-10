“Fryzjer” na wolności. Znamy powód przedwczesnego zwolnienia

PressFocus Na zdjęciu: Piłki

Ryszard Forbrich wyszedł na wolność

Na początku XXI wieku wyszły na jaw informacje, które wstrząsnęły polską piłką. Otóż spotkania rozgrywane na naszych boiskach były ustawiane. Twarzą tej afery był Ryszard F., znany jako „Fryzjer”. Interwencja prokuratury sprawiła, że w 2019 roku były działacz został skazany na 4,5 roku więzienia za ustawianie meczów. Wyrok ten odsiadywał od listopada 2022 roku.

Ujemne punkty w Ekstraklasie?

„Fryzjer” więzienie miał opuścić w maju 2025 roku. Jednak z informacji przekazanych przez „Sport Interia” dowiedzieliśmy się, że Ryszard Forbrich jest już na wolności. Zakład karny miał opuścić na początku września tego roku.

– Sąd warunkowo przedterminowo zwolnił Ryszarda F., który odbył ponad sześć lat orzeczonej kary. W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego, osiągnął 78 lat. To wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – przekazał Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w rozmowie z Janem Mazurkiem, dziennikarzem „Sport Interia”.

Okazuje się, że firma Yamato Productions zainspirowała się historią szefa piłkarskiej mafii. Dowiedzieliśmy się, że powstanie film, którego motywem przewodnim będzie historia „Fryzjera”. Premiera ma się odbyć w 2026 roku.

Sprawdź także: Skandal w meczu A klasy? Fairant Kraków podtrzymuje swoją wersję. Szreniawa się broni i straszy sądem