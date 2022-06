PressFocus Na zdjęciu: Domenico Criscito

We wtorek Toronto oficjalnie zaprezentowało Lorenzo Insigne, a w środę poinformowało o zakontraktowaniu kolejnego doświadczonego Włocha. Do klubu z Major League Soccer dołączył Domenico Criscito.

Domenico Criscito dołączył do Toronto FC

W poniedziałek klub MLS ogłosił podpisanie kontraktu z Lorenzo Insigne

Criscito większość kariery spędził we włoskiej Genoi oraz rosyjskim Zenicie

Criscito podpisał roczny kontrakt z Toronto

35-letni włoski obrońca podpisał kontrakt do 2023 roku. Criscito dołączy do drużyny, jednak musi zaczekać na otrzymanie odpowiednich dokumentów uprawniających go do gry w drużynie Toronto FC.

– Domenico to gracz, który doda naszej drużynie sporo doświadczenia. Miał okazję występować w wielu ważnych meczach klubowych oraz międzypaństwowych. Cieszymy się, że dołączył do naszej drużyny – powiedział prezes Toronto Bill Manning.

Benvenuto a Toronto, Mimmo 🇮🇹🍁#TFCLive — Toronto FC (@TorontoFC) June 29, 2022

Criscito dołączy do Toronto FC po spędzeniu ostatnich 15 sezonów w Genui i Zenicie, gdzie w sumie wystąpił w 498 występach, strzelając 50 goli w najlepszych europejskich rozgrywkach, w tym w Serie A, rosyjskiej Premier League, Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

– To wszechstronny obrońca, który jest bardzo sprytnym zawodnikiem – powiedział główny trener i dyrektor sportowy Toronto FC, Bob Bradley. – Może grać jako lewy obrońca lub środkowy obrońca i powinien być doskonałym wzorem do naśladowania dla naszych młodych graczy – dodał.

Zobacz również: Lorenzo Insigne zaprezentowany w Toronto