Ajax Amsterdam zmienia logo. Tak prezentuje się nowy herb

Powrót do klasycznego herbu

Klasyczne logo Ajaxu Amsterdam oficjalnie powróci jako herb klubu od sezonu 2025/2026. Klasyczny emblemat po 34 latach znów pojawi się na koszulkach meczowych.

Ajacieden, this is our new logo. — AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024

Dyrektor generalny Ajaxu Menno Geleen wyjaśnił powody powrotu klasycznego logo. 125-lecie klubu to idealna okazja na powrót do starego herbu. Klubowi zależy także na podtrzymanie DNA Ajaxu.

“18 marca Ajax będzie obchodził swoje 125-lecie. W ramach tych uroczystości ogłosimy powrót klasycznego logo. Wiemy, że większość naszych kibiców od lat żywiło to marzenie, i uznaliśmy, że nasze 125-lecie to idealny moment, aby oddać to logo naszym fanom i sobie samym”.

“Dodatkowo historia pokazała, że jesteśmy najlepsi, gdy pozostajemy wierni DNA Ajaksu. Dlatego robimy wszystko, aby podtrzymać to DNA w całym klubie. Od naszej filozofii piłkarskiej po nasze podstawowe wartości. Powrót klasycznego logo symbolizuje to zobowiązanie i stanowi zarówno hołd dla naszej bogatej historii, jak i inspirację na przyszłość, która opiera się na tym, co cenimy w naszym klubie”.

Klasyczne logo oficjalnie pojawi się od sezonu 2025/2026. Jednak już od teraz klub ma stopniowo wprowadzać je we wszystkich formach wizualnych klubu.

Ajax w obecnym sezonie zajmuje trzecią pozycję w Eredivisie. Do liderującego PSV Eindhoven tracą 7 punktów, jednak Ajax ma do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz.

