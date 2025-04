Widzew może stracić trenera! Sopić na liście życzeń krajowego giganta

PressFocus Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Żeljko Sopić kandydatem na trenera Dinamo Zagrzeb

Widzew Łódź po fatalnym starcie rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie w końcu wrócił na odpowiednią ścieżkę. W połowie marca z rolą tymczasowego trenera pożegnał się Patryk Czubak. W jego miejsce sprowadzono doświadczonego szkoleniowca z Chorwacji. Nowym opiekunem łódzkiego klubu został Żeljko Sopić, który w dwóch pierwszych meczach odniósł dwa zwycięstwa.

Pod wodzą 50-latka “Czerwona Armia” wygrała z Piastem Gliwice (2:0) i Lechią Gdańsk (2:0). Dzięki temu awansowali na 9. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 36 punktów. Jednak w chorwackich mediach pojawiły się wieści, z których fani Widzewa nie będą zadowoleni.

Serwis 24hata.hr przekazał, że Sopić znalazł się na liście życzeń Dinamo Zagrzeb. Chorwacki gigant jest w trakcie poszukiwań nowego trenera, ponieważ Fabio Cannavaro osiąga wyniki poniżej oczekiwań. Co więcej, mistrz świata z 2006 roku został nazwany najgorszym trenerem w historii klubu.

Źródło sugeruje, że mimo ważnego kontraktu w Widzewie, Dinamo jest gotowe zapłacić ewentualne odszkodowanie. Warto dodać, że Sopić zawsze marzył o tym, aby pewnego dnia pracować w drużynie ze stolicy Chorwacji jako pierwszy trener. W przeszłości prowadził zespół rezerw, a także był asystentem Zlatko Kranjcara i Ivaylo Peteva. Ponadto jako tymczasowy szkoleniowiec poprowadził Dinamo w trzech meczach.

Sopić to bardzo dobrze znana postać na chorwackim rynku. Zanim trafił do Polski, odpowiadał za wyniki HNK Rijeki i HNK Goricy. Z tym pierwszym klubem sięgnął po wicemistrzostwo Chorwacji, a także dotarł do finału krajowego pucharu.