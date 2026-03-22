Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Pozostaje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Aleksandar Vuković zapewnia, że drużyna na pewno nie będzie w stanie grać o nic poza utrzymaniem.

Widzew bez szans na coś więcej. Vuković stanowczy

Widzew Łódź na przestrzeni kilku miesięcy wydał ponad 20 milionów euro na transfery. Nowi piłkarze nie pokazują jednak swojej przewagi na boisku. Sytuacja łódzkiego klubu z każdym tygodniem robi się coraz trudniejsza. Niedzielny mecz z Górnikiem Zabrze był szansą, aby nieco odetchnąć, ale po bezbramkowym remisie Widzew spędzi przerwę reprezentacyjną w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Mimo słabych wyników, wokół klubu wciąż unosiła się atmosfera walki o coś więcej. Twierdzili tak działacze, którzy nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że drużyna stworzona za tak duże pieniądze może spaść do pierwszej ligi. Aleksandar Vuković ma natomiast świadomość, że o utrzymanie łatwo nie będzie. Zapewnia, że to jedyne, na co stać w tym sezonie Widzew.

– Ta przerwa może być pomocna dla głów piłkarzy. Przestaniemy rozpatrywać ten sezon w innych kategoriach, a mianowicie w takich, że można się jeszcze na coś większego załapać. My walczymy o utrzymanie i niestety nic lepszego tej drużyny w tym sezonie nie spotka.(…) My zdobyliśmy pięć punktów w trzech meczach – z Lechem, Arką na wyjeździe i Górnikiem. Mogło być tych punktów znacznie mniej. Ktoś powie, że to i tak mało, ale Widzew w tych meczach pokazał, że będzie szarpał i będzie robił wszystko, żeby to utrzymanie wywalczyć. Nie ma teoretycznie łatwych meczów, ale spójrzmy z kim graliśmy” – analizował po meczu Vuković, cytowany przez portal „WidzewToMy”.