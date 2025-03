Siemieniec zdradził plan Jagiellonii. Tak spędzą przerwę na kadrę

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Cieszę się, że jest już przerwa na kadrę – mówi Siemieniec

Jagiellonia Białystok po niedzielnym meczu z Lechem Poznań w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy uda się na zasłużony odpoczynek. Przerwę na kadrę spędzą w dobrych humorach, ponieważ w ostatnim spotkaniu pokonali kontrkandydata do tytułu (2:1).

W drużynie aktualnego mistrza Polski pojawiło się kilka problemów zdrowotnych. Między innymi w ostatnim starciu kontuzji doznał Norbert Wojtuszek. Co więcej, z powodu drobnego urazu zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 20 prawdopodobnie opuści Sławomir Abramowicz.

Zobacz wideo: Adrian Siemieniec pokazał wielką klasę

Niedostępni do gry są również Michal Sacek i Dusan Stojinović. Na konferencji prasowej Adrian Siemieniec nie ukrywał, że cieszy się z przerwy na kadrę. Trener Jagiellonii zdradził, że wykorzystają ten czas na odpoczynek, aby piłkarze wrócili do pełni zdrowia.

– Cieszę się, że jest już przerwa na kadrę. W naszej kadrze jest wielu piłkarzy, którzy zmagają się z mikrourazami. Czas przerwy na mecze reprezentacji jest dla nas bardzo ważny, by te kontuzje podleczyć. Piłkarzom należy się odpoczynek, a nawet jeśli by uważali inaczej, to sam bym ich nakłaniał do tego, żeby wyjechali na urlop. Przerwa na kadrę kojarzy się z pracą na treningach, dla nas będzie to przerwa od piłki – powiedział Adrian Siemieniec w rozmowie z TVP Sport.

Jagiellonia zajmuje obecnie 2. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 51 punktów. W czubie tabeli panuje duży ścisk, bowiem strata do Rakowa oraz przewaga nad trzecim Lechem to tylko jeden punkt. Po przerwie na kadrę podopieczni Adriana Siemieńca zmierzą się z Lechią Gdańsk, a także zagrają w finale Superpucharu Polski z Wisłą Kraków.