PressFocus Na zdjęciu: Jakub Czerwiński

Cracovia rewelacją rundy jesiennej w Ekstraklasie

Dawid Kroczek wykonuje w Krakowie niesamowitą pracę. Cracovia bez wątpienia to jedna z rewelacji rundy jesiennej, co stanowczo obrazuje 4. miejsce w ligowej tabeli. Pasy uzbierały już 30 punktów, a gdyby nie ostatnie słabsze wyniki dorobek punktowy mógłby być jeszcze większy. Na starcie sezonu chyba nikt poza najwierniejszymi kibicami nie spodziewał się, tak dobrze grającego zespołu. Zwycięstwa z obecnym czy byłym mistrzem Polski nie są przypadkiem, a obecny kryzys formy to pierwszy taki przypadek w bieżącej kampanii.

Zobacz także: aktualna tabela Ekstraklasy

Jeszcze nie tak dawno, bo w połowie lipca obie drużyny rywalizowały ze sobą bezpośrednią w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Wtedy na stadionie w Krakowie podopieczni Dawida Kroczka uratowali cenne punkty, zdobywając bramkę na wagę remisu w 89. minucie meczu. Bohaterem Pasów został Mick van Buren, który ustalił wynik rywalizacji z Piastem na (1:1).

Jak zakończy się mecz? wygraną Piasta

będzie remis

wygraną Cracovii wygraną Piasta 60%

będzie remis 0%

wygraną Cracovii 40% 5+ Votes

Piast zmęczony po meczu ze Śląskiem w Pucharze Polski

Nie służy drużynie Piasta Gliwice gra w środku tygodnia i rywalizacja na dwóch frontach. Za każdym razem gdy podopieczni Aleksandara Vukovicia musieli rozegrać mecz w krajowym pucharze, kończył się on dogrywką bądź rzutami karnymi. Dodatkowe trzydzieści minut potrzebne było do wyłonienia zwycięzcy w starciu z drugoligową Arką Gdynia. Z kolei konkurs jedenastek musiał wyłonić triumfatora w konfrontacji z Hutnikiem Kraków i Śląskiem Wrocław.

Spotkanie ze Śląskiem odbyło się zaledwie trzy dni temu. Choć podróż z Wrocławia do Gliwic nie była czasochłonna, tak czasu na regenerację i przygotowanie do meczu Piast miał znacznie mniej niż Cracovia. Efekt tego może być zdecydowanie widoczny na murawie podczas niedzielnego spotkania, które zamknie ten rok kalendarzowy obu drużyn.

Mecze drużyny Piast Gliwice Śląsk Wrocław 1 (8) Piast Gliwice 1 (9) Piast Gliwice 0 Lech Poznań 0 Górnik Zabrze 1 Piast Gliwice 0 Piast Gliwice 2 Motor Lublin 3 Radomiak 1 Piast Gliwice 1 Mecze drużyny Cracovia Cracovia 1 Zagłębie Lubin 1 Legia Warszawa 3 Cracovia 2 Cracovia 3 GKS Katowice 4 Lechia Gdańsk 1 Cracovia 2 Cracovia 6 Motor Lublin 2

Ofensywna Cracovia kontra defensywny Piast

Zerkając na ostatnie wyniki obu drużyn, ale również na aktualną tabelę w oczy rzuca się ilość bramek strzelonych przez Cracovię. Pasy mają aktualnie najlepszą ofensywę w Ekstraklasie, co przełożyło się na 36 bramek w 17 meczach, czyli średnio 2.1 na mecz. Za wyjątkiem ostatniego starcia z Zagłębiem Lubin (1:1) przez ostatnie tygodnie krakowski zespół regularnie trafiał do siatki minimum dwukrotnie w czasie dziewięćdziesięciu minut.

Z drugiej strony mamy Piast, który w zdobywaniu bramek jest dość oszczędny. Choć z przodu widać wyraźne braki, tak w defensywie zasługują na pochwałę. Po 17. kolejkach Aleksandar Vuković ma trzecią najszczelniejszą formację defensywną w lidze, która straciła zaledwie 18 bramek. Lepsi od nich są tylko Raków Częstochowa i Lech Poznań, czyli dwie najlepsze drużyny w Ekstraklasie.

Piast – Cracovia: przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Cracovia Dawid Kroczek Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 5 Tomas Huk 7 Jorge Félix 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 29 Igor Drapinski 31 Oskar Lesniak 33 Karol Szymanski 39 Maciej Rosolek 92 Damian Kadzior 96 Tihomir Kostadinov 6 Amir Al-Ammari 7 Mick van Buren 8 Jani Atanasov 10 Michal Rakoczy 13 Sebastian Madejski 16 Bartosz Biedrzycki 17 Mateusz Bochnak 18 Filip Rozga 22 Arttu Hoskonen 66 Oskar Wojcik 77 Patryk Janasik

Piast – Cracovia: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Constantin Reiner Kontuzja kolana Połowa grudnia 2024 Patryk Dziczek Uraz więzadła Połowa stycznia 2025

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kacper Smiglewski Uraz więzadła krzyżowego Niepewny

Bez wyraźnego faworyta

Nie ma co ukrywać, że obie drużyny w ostatnich tygodniach formą nie powalają na kolana. Dostrzega to również bukmacher STS, który nie podjął się wyzwania, aby wskazać wyraźnego faworyta tego meczu. W ich ocenie minimalnie większe szanse na zwycięstwo ma Piast Gliwice, który rozegra to starcie przed własną publicznością. Należy jednak pamiętać, że Cracovia to jedna z najlepszych drużyn w lidze biorąc pod uwagę mecze wyjazdowe.

Piast Gliwice Cracovia 2.60 3.25 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Piast Gliwice W R P P R W ? 35.7 % Remis 29.9 % Cracovia P W W P P R ? 34.4 %

Spotkanie 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Piastem Gliwice odbędzie się w niedzielę (8 grudnia) o godzinie 12:15. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 360 i Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić pakiet Super Sport. Obecnie ze względu na promocję koszt pakietu wynosi 20 zł miesięcznie. Później cena wzrasta do regularnej kwoty 69 zł miesięcznie.