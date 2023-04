Nieoficjalne wieści ws. Salamona. Potwierdził się najgorszy scenariusz

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

W organizmie Bartosza Salamona został wykryty chlortalidon

Od zawodnika Lecha Poznań została pobrana próbka B

Zdaniem Łukasza Wiśniowskiego, ta również dała pozytywny wynik

Próbka B potwierdziła u Salamona niedozwoloną substancję

Bartosz Salamon został zawieszony na trzy miesiące po tym, jak wykryto niedozwoloną substancję w próbce pobranej od niego po rewanżowym meczu z Djurgardens w Lidze Konferencji. Przez co zawodnik musiał opuścić spotkanie z Fiorentiną oraz Legią Warszawa. W organizmie doświadczonego obrońcy wykryto diuretyk chlortalidonu. Piłkarzowi Lecha Poznań przysługiwało prawo do przebadania próbki B. Łukasz Wiśniowski w programie “Misja Futbol” poinformował, że i ona potwierdziła niedozwoloną substancję.

– Z tego, co słyszałem, próbka B potwierdza to, co było w próbce, a więc ten minimalny powód do optymizmu, którym niektórzy budowali narrację przez ostatnie tygodnie, trzeba będzie wyrzucić do kosza i należy poczekać, jaka ta decyzja będzie ostatecznie – stwierdził dziennikarz.

Zawodnik podkreśla, że nie zażył świadomie niedozwolonej substancji. Nie wie, w jaki sposób mogła znaleźć się w jego organizmie. Na ten moment nie wiadomo jak długo potrwa rozbrat z piłką Bartosza Salamona.

