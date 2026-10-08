Michniewicz odrzucił klub z Ekstraklasy. „Podziękował”

Czesław Michniewicz miał mozliwość powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Jego syn ujawnił na platformie X, że były selekcjoner reprezentacji Polski odmówił pracy w Radomiaku Radom.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Radomiak Radom myślał o zatrudnieniu Michniewicza

Czesław Michniewicz od stycznia do grudnia 2022 roku pracował jako selekcjoner reprezentacji Polski. W kolejnych latach próbował swoich sił za granicą, lecz w obu przypadkach kończyło się to niepowodzeniem. Na początku sezonu 2023/2024 przez krótką chwilę odpowiadał za wyniki Abha Club z Saudi Pro League. Rok później był związany z marokańskim gigantem – AS FAR Rabat. Od października 2024 roku pozostaje bez pracy.

56-latek ma bogate CV, w którym znajduje się m.in. mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin oraz Legią Warszawa. Pracował także z kadrą U21, Pogonią Szczecin, Widzewem Łódź czy Jagiellonią Białystok. Na brak zainteresowania nie może narzekać, choć powrót do Polski raczej nie wchodzi w grę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mateusz Michniewicz, syn trenera ujawnił w mediach społecznościowych, że ostatnio jego tata podziękował za zainteresowanie Radomiakowi Radom.

– Starszy jest w takim momencie życia i kariery, że nie musi brać pierwszej oferty. Widzę po nim, że na ten moment nie ma ciśnienia na powrót do pracy w kraju, więc nie dziwię się, że nie był zainteresowany. […] Kolejny raz podziękował Radomiakowi za zainteresowanie – ujawnił Mateusz Michniewicz w mediach społecznościowych.

Radomiak zmienił trenera ze względu na odejście Tomasza Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Stery w klubie finalnie przejął John Carver, a więc były opiekun Lechii Gdańsk, z którą spadł z PKO BP Ekstraklasy. W międzyczasie w dwóch meczach Zielonych prowadził Rafał Grzyb.