Legia Warszawa kontra Jagiellonia Białystok

Absolutnym hitem tej kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Legią Warszawa a zespołem Jagiellonii Białystok w niedzielny wieczór na stadionie w stolicy Polski. Spotkają się bowiem dwie czołowe drużyny ligi oraz dwóch pucharowiczów, którzy reprezentują nas w Lidze Konferencji Europy.

Nie da się ukryć, że dla obu zespołów będzie to mecz o być, albo nie być w walce o najważniejsze cele. Goście z Białegostoku wciąż mają szansę na obronę tytułu mistrza Polski, problem polega jednak na tym, że Raków Częstochowa zaczyna odjeżdżać, a co za tym idzie trzeba gonić, a więc wygrywać. Z kolei Legia marzy już tylko o miejscu w top cztery, które da im prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Aktualnie przewaga trzeciej Jagiellonii na piątką Legią to aż osiem punktów.

Ostatnie mecze obu zespołów

Jak powszechnie wiadomo, w środku tygodnia, a właściwie w czwartek oba te zespoły rozgrywały swoje mecze w ramach ćwierćfinałów Ligi Konferencji Europy. Oba jednak także przegrały. Legia okazała się gorsza od londyńskiej Chelsea przed własną publicznością i przed rewanżem nie ma już praktycznie szans na awans. Z kolei Jagiellonia uległą Realowi Betis w Hiszpanii 0:2 i za tydzień w Białymstoku dojdzie do rewanżu, gdzie wciąż są jeszcze – małe, ale jednak – szanse dla mistrza Polski.

Poza tym jeśli chodzi o ligowe mecze, to w poprzedniej kolejce Legia Warszawa pokonała Górnika Zabrze 2:1 na Górnym Śląsku, choć pierwotnie przegrywała 0:1. Z kolei białostoczanie podzielili się punktami z Piastem Gliwice. W ostatnim czasie to jednak Jagiellonia ma problem z wygrywaniem na wyjeździe, bowiem trzy ostatnie delegacje to trzy porażki ekipy Adriana Siemieńca.

Mecze drużyny Legia Warszawa Legia Warszawa (0.65 xG) 0 Chelsea (3.39 xG) 3 Górnik Zabrze 1 Legia Warszawa 2 Ruch Chorzów 0 Legia Warszawa 5 Legia Warszawa 0 Pogoń Szczecin 0 Raków Częstochowa 3 Legia Warszawa 2 Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Real Betis (2.56 xG) 2 Jagiellonia Białystok (0.13 xG) 0 Jagiellonia Białystok 1 Piast Gliwice 1 Lechia Gdańsk 1 Jagiellonia Białystok 0 Jagiellonia Białystok 2 Lech Poznań 1 Cercle Bruges (2.03 xG) 2 Jagiellonia Białystok (0.27 xG) 0

Bezpośrednie mecze Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok

Oba te zespoły spotkały się ze sobą w tym sezonie już dwa razy. Najpierw w pierwszym meczu ligowym padł wynik 1:1 podczas meczu w Białymstoku, ale już w meczu Pucharu Polski rozgrywanym w Warszawie lepsza była Legia, choć po tym meczu bardzo dużo miejsca poświęcono skandalicznemu sędziowaniu. Ostatni raz Jagiellonia pokonała stołeczny zespół w październiku 2023 roku, wówczas było 2:0 dla Adriana Siemieńca.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kontuzje i zawieszenia

Kursy bukmacherskie na mecz Legia – Jagiellonia

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na trzy punkty piłkarzy Goncalo Feio wynosi 1.80. Z kolei remis to kurs w okolicach 3.80. Jeśli chcemy zaś postawić na zwycięstwo gości, a więc piłkarzy Jagiellonii Białystok, to można to zagrać aż za 4.10.

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1.80 3.80 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

