Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Masłowski nie dla Rakowa, ale dla Legii?

Łukasz Masłowski to prawdopodobnie najbardziej rozchwytywany dyrektor sportowy obecnie w Polsce. Pracujący od jakiegoś czasu w Jagiellonii Białystok architekt jej ostatnich sukcesów przez ostatnie tygodnie i miesiące intensywnie łączony był z odejściem z klubu i przeniesieniem się do innego zespołu. W tym kontekście najmocniej wybierzmowała nazwa Rakowa Częstochowa, ale okazuje się, że wielkie marzenie Michała Świerczewskiego nie dojdzie do skutku.

Jagiellonia będzie miała kłopoty?

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Łukasz Masłowski odmówił Rakowowi Częstochowa i przynajmniej do końca sezonu pozostanie w Jagiellonii Białystok. Dziennikarz przekazał, że oferta przygotowana przez Medaliki była bardzo konkretna, ale działacz mistrza Polski zdecydował się zrezygnować.

To jednak nie jest koniec spekulacji na temat Łukasza Masłowskiego. Włodarczyk poinformował bowiem także, że nieoficjalnie pojawia się temat Legii Warszawa. Ta ma sondować rynek w celu poszukiwana następcy Jacka Zielińskiego, którego praca oceniana jest dość negatywnie. Jest także zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów.

Czytaj więcej: Dudek dla Goal.pl: El Clasico zapowiada się niesamowicie. To może zadecydować o jego wyniku