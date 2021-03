Maciej Iwański wyspowiadał się z czynów korupcyjnych

Maciej Iwański udzielił w niedzielnym wydaniu Cafe Futbol ciekawej wypowiedzi w materiale Szymona Zaworskiego. Były reprezentant Polski wrócił pamięcią do czasów, gdy w sezonie 2006/2007 sięgnął po mistrzostwo Polski.

Przeszłość gryzła sumienie

Maciej Iwański był jedną z pierwszoplanowych postaci w Ekstraklasie. Najlepszy czas kariery zaliczył, gdy bronił barw Zagłębia Lubin, czy Legii Warszawa. Łącznie w Ekstraklasie zaliczył 281 meczów. Karierę piłkarską kończył w Podbeskidziu Bielsko-Biała i Ruchu Chorzów. Dzisiaj jest prezesem klubu Soła Oświęcim.

Godne uwagi jest to, że największy sukces w trakcie swojej kariery 39-latek zaliczył w momencie, gdy w Polsce panowała “moda na korupcję w piłce nożnej”.

– Powiem genezę medalu, który wywalczyliśmy za trzecie miejsce w Zagłębiu Lubin. Do dzisiaj siedzi mi to w głowie, ale nie umiałem sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Jak mogłem zrobić coś takiego? Ja – mąż, ojciec, zawodnik, który zawsze uciekał od wszystkiego, co niesprawiedliwe. Mój wyjazd do Turcji też nie był taki, że ja chciałem wyjechać. To była po prostu ucieczka przed tym przed konsekwencjami w PZPN-ie. Teraz mogę o tym śmiało powiedzieć, bo już sobie to przerobiłem. Nie łatwo mi się o tym mówi, ale na pewno łatwiej, niż gdybym miał o tym mówić 10 lat temu – mówił Maciej Iwański.

Medal wylądował w stawie

Były piłkarz urodzony w Krakowie ujawnił, że medal za wywalczenie trzeciego miejsca wyrzucił do stawu. – Wybrałem się kiedyś na wycieczkę na Kościelec. D jednego ze stawów po drodze wyrzuciłem medal, który był nieuczciwy. Mam nadzieje, że żaden TOPR nie przyjdzie do mnie, aby mi wlepić mandat. Medal jest teraz gdzieś na dnie jeziora i niech tam sobie leży – uzupełnił 10-krotny reprezentant Polski.

Przypomnijmy, że Iwański poniósł konsekwencji za udział w korupcji. Został ukarany roczną dyskwalifikacją w zawieszeniu na trzy lata. Ponadto poniósł też konsekwencji finansowe, ponieważ musiał zapłacić 50 tysięcy złotych.