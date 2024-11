fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Zieliński dalej w Legii? Klub jest na to otwarty

Legia Warszawa przeżywa słodko-gorzki sezon. Świetnie radzi sobie w Lidze Konferencji, gdzie zanotowała trzy kolejne zwycięstwa i jest pewna awansu do fazy pucharowej. Problemem jest natomiast dyspozycja w Ekstraklasie, a to walka o mistrzostwo Polski jest dla kibiców traktowana priorytetowo. Tuż przed przerwą reprezentacyjną Wojskowi zostali rozbici przez Lecha Poznań (2-5), do którego tracą już w tabeli dziewięć punktów. Wygląda na to, że po raz kolejny będą musieli obejść się smakiem.

Za Legią bardzo aktywne letnie okienko transferowe, które jest oceniane skrajnie negatywnie. Większość nowych nabytków zwyczajnie się nie sprawdza, a realnym wzmocnieniem można na dziś nazwać jedynie Rubena Vinagre. W tym temacie niezbyt dobrze spisał się Jacek Zieliński, który mierzy się z dużą krytyką na trybunach oraz w mediach. Jego umowa obowiązuje tylko do końca roku, a fanom Legii marzy się nowy dyrektor sportowy. W szczególności spoglądają na Białystok, gdzie kapitalną pracę wykonuje Łukasz Masłowski.

Jak do tego tematu podchodzi stołeczny klub? Zdaniem Tomasza Włodarczyka zaplanowano już pierwsze rozmowy w sprawie przyszłości Zielińskiego. Po krótkim urlopie zgłosi się do wiceprezesa klubu Marcina Herry. Z informacji na łamach portali Meczyki.pl wynika, że nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji, ale na ten moment bliżej władzom Legii do zaproponowania Zielińskiemu nowej umowy. Wszystko wyjaśni się natomiast podczas rozmów.