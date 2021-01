Kacper Skibicki, który jesienią zadebiutował na boiskach PKO Ekstraklasy, podpisał w poniedziałek nowy kontrakt z Legią Warszawa. Mistrzowie Polski w oficjalnym komunikacie poinformowali, że utalentowany 19-latek związał się z klubem do 30 czerwca 2024 roku.

Skibicki zawodnikiem Legii Warszawa został w styczniu 2019 roku, ale kolejny rok spędził na wypożyczeniach w Olimpii Grudziądz i Pogoni Siedlce. Po powrocie do stolicy występował w zespole rezerw Legii. Do pierwszej drużyny dołączył dopiero w listopadzie ubiegłego roku, zaliczając świetny debiut na boiskach polskiej ekstraklasy. 19-latek otrzymał od trenera Czesława Michniewicza szansę występu w spotkaniu przeciwko Lechowi Poznań w ramach 9. kolejki. Skibicki pojawił się na murawie w 59. minucie meczu, a już osiem minut później wpisał się na listę strzelców, przyczyniając się do zwycięstwa 2:1. Łącznie jesienią wystąpił w trzech ligowych spotkaniach. Teraz jego postawa została nagrodzona przez klub nową umową.

– Ścieżka rozwoju, którą wybraliśmy dla Kacpra, czyli transfer, regularna gra na wypożyczeniu w niższych ligach, powrót do drugiej drużyny i awans do pierwszego zespołu, pokazuje, jak ważna jest cierpliwość i konsekwencja we wprowadzaniu zawodników. Mam nadzieję, że nowy kontrakt Kacpra będzie dla niego dodatkową motywacją do pracy i dalszego udoskonalania swoich umiejętności. Potencjał zawodnika ze wsparciem profesjonalnej kadry trenerskiej w idealnych warunkach do treningu daje dobre prognozy na przyszłość – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

fot. Mateusz Kostrzewa (legia.com)

Kacper Skibicki rozpoczął już przygotowania z zespołem do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Legia w najbliższą środę (6 stycznia) uda się na zgrupowanie do Dubaju, w którego ramach rozegra pięć sparingowych spotkań. Zgrupowanie drużyny Czesława Michniewicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potrwa do 22 stycznia, następnie drużyna będzie trenowała w kraju.

Rundę wiosenną PKO Ekstraklasy Legia rozpocznie od meczu Podbeskidziem, które rozegrane zostanie w Bielsku-Białej. Mecz odbędzie się 31 stycznia (niedziela), natomiast pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 17:30.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin