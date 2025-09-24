Lech Poznań czeka na lidera. Pomocnik bliski powrotu

Lech Poznań w tym sezonie radzi sobie bez jednego ze swoich liderów. Niels Frederiksen przyznał, że Radosław Murawski już w przyszłym tygodniu może wrócić do pełnych treningów.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen zdradził plan na Radosława Murawskiego

Lech Poznań ma za sobą udany weekend. Kolejorz pokonał na wyjeździe Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (2:0) w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Mikael Ishak, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i świętował swoje 100. i 101. trafienie w barwach Lecha.

Mimo świetnej formy, trener Niels Frederiksen wciąż nie ma do dyspozycji jednego z kluczowych piłkarzy środka pola – Radosława Murawskiego. 31-letni pomocnik w czerwcu przeszedł zabieg i od początku sezonu pozostaje poza grą.

– Wszyscy zawodnicy, którzy byli wcześniej dostępni trenują normalnie i powinni być w dobrej formie. Nie dotyczy to graczy, którzy wcześniej byli wyłączeni z gry na dłużej z powodu kontuzji – podkreślił Duńczyk, którego cytuje portal sportowy-poznan.pl.

– Radosław Murawski wciąż nie jest gotowy do gry, ale wierzymy, że w następnym tygodniu będzie mógł wziąć udział w pełnym treningu. Aktualnie trenuje mniej, ale mamy nadzieję, że w następnym tygodniu to się zmieni – dodał szkoleniowiec.

Problemy zdrowotne dotyczą także innych zawodników. Z urazami zmagają się Daniel Hakans, Ali Gholizadeh i Patrik Walemark. Lecha czeka teraz niezwykle intensywny terminarz. Już w środę (24 września) Kolejorz zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a w weekend z Jagiellonią Białystok. Na horyzoncie jest także start w europejskich pucharach. W 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji poznaniacy podejmą u siebie Rapid Wiedeń.