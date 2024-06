PA Images / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen ma nadzieję na mistrzostwo Polski

Lech Poznań niedawno oficjalnie poinformował, że nowym trenerem pierwszej drużyny został Niels Frederiksen. Szkoleniowiec w latach 2019-2022 pracował w popularnym klubie Brondby, z którym sięgnął po mistrzostwo Danii. Po rozstaniu postanowił, że jego kolejnym etapem będzie praca w zagranicznym klubie.

53-letni Duńczyk udzielił wywiadu serwisowi Tipsbladet.dk. Podczas rozmowy Frederiksen emanował pewnością siebie, mówiąc, że jest gotowy na pracę pod presją i nie ukrywał, że ma nadzieję na mistrzostwo Polski.

– Nie ma wątpliwości, że oczekiwania są duże. Było to dla nich oczywiście rozczarowanie w zeszłym sezonie, kiedy nie udało im się dostać do pierwszej trójki i zakwalifikować do Europy. Są ambitni. Moim zadaniem jest odwrócić sytuację i wygrać kilka meczów piłkarskich, abyśmy mogli znów grać na samym szczycie i miejmy nadzieję zdobyć mistrzostwo. Takie jest zadanie. Nie przeszkadza mi, że ludzie mają ambitne podejście do różnych rzeczy. Wolałbym być w klubie, który jest ambitny i chce wygrywać, niż w klubie, który chce znacznie mniej – mówił Duńczyk.

– Polska to ogromny kraj i kraj bardzo zainteresowany piłką nożną, więc oczywiście istnieje presja. […] To nic złego mieć wysokie oczekiwania i jestem do tego przyzwyczajony. Miało to miejsce także w Brøndby i spotykałem się z dużym zainteresowaniem z zewnątrz i ze strony mediów, więc nie jest to dla mnie żadna nowość – stwierdził.

Co ciekawe, Frederiksen przyznał, że pierwsze kontakty z Lechem miały miejsce już w marcu 2024 roku. Długie rozmowy skłoniły go do podjęcia wyzwania i utwierdzają go w tym, że odniesie sukces.

– Jestem wielkim optymistą i wierzę w projekt, na który się zgodziłem. Trzeba pamiętać, że odbyły się bardzo gruntowne prace przygotowawcze. Myślę, że pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w marcu, więc był to stosunkowo długi proces, podczas którego odbyłem wiele dobrych spotkań z zarządem. Zaangażowanych było wiele osób, na przykład dyrektor sportowy i właściciel. Przez całą drogę czułem się dobrze – wyznał Frederiksen.

