Frederiksen opuści Lecha na rzecz reprezentacji Danii? Trener odpowiada

Niels Frederiksen wykonuje świetną pracę na początku nowego sezonu jako trener Lecha Poznań. Szkoleniowiec w rozmowie z "Tipsbladet" odniósł się do możliwości poprowadzenia reprezentacji Danii w przyszłości.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen udanie rozpoczął sezon z Lechem Poznań

Niels Frederiksen nie mógł sobie wymarzyć lepszego początku sezonu z drużyną Lecha Poznań. Kolejorz zdobył po siedmiu kolejkach aż 16 punktów i jest liderem rozgrywek, co wpłynęło na pozytywny nastrój wokół klubu. Ponadto zespół zdobył aż jedenaście goli tracąc tylko trzy, co również potwierdza znakomitą formę.

– Rozegraliśmy tylko siedem kolejek, więc nie jest to wiele meczów, ale oczywiście jesteśmy szczęśliwi. Teraz odwróciliśmy sytuację, więc jest więcej optymizmu niż po zeszłym sezonie, który był rozczarowaniem. Myślę, że mamy kilku zawodników, którzy pracują naprawdę dobrze. Dobry start jest wyrazem wspólnej pracy całego zespołu i złapaliśmy dobry rytm – przyznał Frederiksen w rozmowie z “Tipsbladet”.

W sierpniu szkoleniowiec został wybrany Trenerem Miesiąca w PKO Ekstraklasie. – Każdy lubi być doceniany za swoją pracę i jest to wyrazem tego, że sierpień mieliśmy naprawdę udany. Mamy na swoim koncie cztery zwycięstwa i jeden remis. Chcę jednak podkreślić, że to ja odebrałem nagrodę, ale jest to ciężka praca wielu osób – skomentował Frederiksen.

Praca w roli selekcjonera reprezentacji Danii zajmuje wysokie miejsce na liście marzeń wielu duńskich trenerów. W tej chwili nie ma pewności, kto będzie pełnił tą rolę od stycznia. – Mogę powiedzieć, że większość duńskich trenerów uważa, że to mogłoby być interesujące zajęcie. Potem dochodzi kwestia wielu czynników. W tej chwili cieszę się z miejsca, w którym jestem, więc na tym skupiam swój czas i uwagę – odparł. “Tipsbladet” dopytało trenera Lecha, czy nie ma w planach tej roli. – Nie, nic na to nie wskazuje – powiedział z uśmiechem.

