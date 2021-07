Ekstraklasa opublikowała najlepszą “11” pierwszej kolejki

PKO Ekstraklasa wróciła do gry. W pierwszej kolejce nie brakowało ciekawych spotkań. Najciekawiej było w Gliwicach, gdzie miejscowy Piast mierzył się z Rakowem Częstochowa. Interesujące mecze były też z udziałem Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków. Ekstraklasa ujawniła natomiast najlepszą jedenastkę pierwszej serii gier.

Wisła Kraków jest pierwszym liderem nowego sezonu

Biała Gwiazda w drużynie 1. kolejki Ekstraklasy ma dwóch przedstawicieli

Raków Częstochowa może również pochwalić dwoma wyróżnienia w najlepszej “11”

Raków i Wisła największymi wygranymi pietwszej kolejki

PKO Ekstraklasa w pierwszej kolejce ligowej mogła się podobać. Ogólnie na inaugurację nowej kampanii padło 21 goli. W pierwszych czterech meczach nowego sezonu drużyny dzieliły się punktami. Liderem po pierwszej kolejce jest krakowska Wisła, która pokonała przekonująco, bo aż 3:0 Zagłębie Lubin. Podopieczni Adriana Guli byli jedyną ekipą, która w pierwszej kolejce była w stanie trzykrotnie pokonać bramkarza rywali.

Nie można zapominać, że pierwsza kolejka obfitowała w dziewięć spotkań, co jest nowością względem poprzednich kampanii. Wpływ na to ma fakt, że rozgrywki ligowe liczą obecnie 18 zespołów. Z jednej strony powiększyła się liczba meczów. Aczkolwiek aż trzy zespoły pożegnają się z ligą po sezonie, więc emocji do końca nie powinno brakować.

Najlepsza drużyna 1. kolejki PKO Ekstraklasy

Bramkarz: Vladan Kovacević (Raków);

Obrońcy: Luís Mata (Pogoń), Maik Nawrocki (Legia), Jan Grzesik (Warta);

Pomocnicy: Adam Radwański (Termalica), Filipe Nascimento (Radomiak), Yaw Yeboah (Wisła Kraków), Michal Skvarka (Wisła Kraków), Michał Kucharczyk (Pogoń);

Napastnicy: Bartosz Śpiączka (Łęczna), Ivi Lopez (Raków).

