Cracovia reaguje na błędy sędziów. PZPN otrzymał pismo

Tomasz Jastrzębowski / Foto Olimpik / PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Cracovia

Cracovia wystosowała pismo do krajowej federacji

Polscy sędziowie od dłuższego czasu są na cenzurowanym. Nie tylko krajowi, ale także międzynarodowi. Niemal w każdym meczu PKO BP Ekstraklasy zespół arbitrów dopuszcza do powstawania kontrowersji, z którymi nie chce lub nie potrafi sobie poradzić. Błędy wywoływane są przez nieprawidłowe działanie systemu VAR. Niektórych pomyłek nie udało się uniknąć, ponieważ wideoweryfikacja… nie działała. W gronie pokrzywdzonych ekip znalazła się m.in. Cracovia.

W meczu z GKS-em Katowice Damian Sylwestrzak błędnie podyktował rzut wolny przy pierwszym golu dla gości, natomiast przy zwycięskim trafieniu drużyny Rafała Góraka arbiter główny, ani sędziowie odpowiedzialni za system VAR nie zauważyli przewinienia na Bartoszu Biedrzyckim. W spotkaniu z Legią Cracovia znowu ucierpiała przez brak reakcji zespołu sędziowskiego – tym razem nie podyktowano rzutu karnego po zagraniu ręką Pawła Wszołka.

Klub z Krakowa postanowił zareagować na kolejne pomyłki arbitrów i wystosował pismo do krajowej federacji, co potwierdziła Marzena Młynarczyk-Warwas. – Informujemy, że Klub skierował pismo do Kolegium Sędziów PZPN, w którym Prezes między innymi wyraził zaniepokojenie tym, co się wydarzyło w dwóch ostatnich meczach – napisała rzecznik prasowy KS Cracovia S.A na portalu X.

Jak zareaguje PZPN? Na razie wiemy tylko tyle, że Ekstraklasa doczeka się radykalnej zmiany w kwestii systemu VAR.