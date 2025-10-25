Arka i Piast Gliwice rozpoczęli sobotnie zmagania w PKO Ekstraklasie. Mecz zakończył się po myśli gospodarzy z Gdyni, którzy zwyciężyli 2:1. Dla Daniela Myśliwca jest to zatem nieudany debiut.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Lewicki oraz Marc Navarro

Arka Gdynia pokonuje Piast Gliwice

Sobotnie zmagania w ramach 13. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od starcia, w którym Arka Gdynia przed własną publicznością podejmowała Piast Gliwice. Gospodarze przystąpili do tej rywalizacji po bolesnej porażce z Jagiellonią Białystok (0:4). Drużyna gości natomiast kilka dni temu dokonała zmiany na ławce trenerskiej. Maxa Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec.

Rywalizacja w Gdyni wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy, którzy już w pierwszej minucie wyszli na prowadzenie. Autorem szybkiego gola okazał się Dawid Kocyła. Podopieczni Dawida Szwargi poszli za ciosem i kilka chwil później mieli już dwubramkową przewagę po trafieniu Kamila Jakubczyka.

FANTASTYCZNY POCZĄTEK MECZU W GDYNI! ⚡



Arka już po niecałych 10 minutach prowadzi z Piastem 2:0! 🔥 Bramki dla gospodarzy zdobyli Dawid Kocyła i Kamil Jakubczyk!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 25, 2025

Na odpowiedź Piasta Gliwice musieliśmy poczekać na sam koniec pierwszej odsłony. Na listę strzelców wpisał się Erik Jirka, który uderzeniem z rzutu karnego pokonał golkipera rywala.

Piast łapie kontakt tuż przed przerwą! Erik Jirka wykorzystuje jedenastkę! 🎯



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 25, 2025

Od początku drugiej odsłony swoją dominację zaznaczyli piłkarze Daniela Myśliwca. Piast jednak miał olbrzymi problem ze złamaniem defensywy Arki. Goście robili wszystko, co mogli, ale wynik ostatecznie nie uległ zmianie. Gdynianie zapisują zatem na swoim koncie niezwykle cenne trzy oczka.

Arka Gdynia już w czwartek zagra w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze. Piast Gliwice natomiast dwa dni wcześniej podejmie Odrę Opole.

Arka Gdynia – Piast Gliwice 2:1

Kocyła (1′), Jakubczyk (8′) – Jirka (45+3′)