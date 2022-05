Pressfocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Sezon 2021/22 nie okazał się szczęśliwy dla Derby County. Drużyna spadła do League One, a bardzo prawdopodobne, że z klubem rozstanie się Wayne Rooney, który ma wiele ofert z klubów dużo wyżej notowanych aniżeli Barany. Niewielką osłodą dla fanów może być statuetka za gola sezonu w Championship, która powędrowała w ręce Krystiana Bielika.

Derby County spadło do League One

Dobry sezon rozegrał Krystian Bielik

Pola zdobył nagrodę za najładniejszą bramkę w tym sezonie

Wyróżnienie na osłodę gorzkiego sezonu

Derby pod koniec sezonu punktowało dosyć regularnie, jednak kary nakładane przez komisję ligi, w postaci punktów ujemnych, skutecznie uniemożliwiły klubowi utrzymanie się w Championship. Dobrą formę w drugiej części sezonu pokazywał Krystian Bielik. Polak od momentu powrotu po kontuzji był jednym z ważniejszych piłkarzy wyjściowego składu.

Bielik w tym sezonie strzelił tylko jednego gola, ale za to przepięknej urody. Do tego stopnia, że został on wyróżniony nagrodą za najlepszą bramkę sezonu. Klub poinformował o tym na oficjalnym koncie na Twitterze, publikując wideo z trafieniem Polaka. Mogło być to jego ostatnie w barwach Derby County. Defensywny pomocnik Baranów prawdopodobnie odejdzie z klubu latem.

Z klubem może pożegnać się także więcej postaci. Jedną z nich będzie prawdopodobnie Wayne Rooney, którego marzeniem jest trenowanie klubu występującego w Premier League. Na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się plotki łączące Anglika z Burnley.

